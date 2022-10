Conflit TF1 / Canal : après plus d'un mois de coupure, où en sommes-nous ?

Le moyen de pression de l'interruption de la diffusion des chaînes de TF1 dans les offres du groupe Canal+ s'était déjà montré efficace en 2018 lors de la négociaiton des précédents accords de diffusion.

Canal l'a remis en service pour les discussions du renouvellement de l'accord de transmission fin août pour contester le montant de la rétribution réclamé par TF1 mais, cette fois le groupe de Bouygues fait de la résistance et n'a pas encore lâché du lest, malgré une perte d'audience sensible sur le mois de septembre 2022.

Petit rappel des faits

Les événements se sont enchaînés durant le mois de septembre, chacun faisant entendre sa voix, toujours menaçante ou conciliante, des éléments annexes au litige entre TF1 et Canal+ venant aussi ajouter de la tension. Le récapitulatif des faits pour y voir plus clair :

2 septembre 2022

La diffusion de l'ensemble des chaînes TV gratuites de TF1 sur la TNT (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI) est interrompu dans les offres du groupe Canal+. Cela affecte en particulier les abonnés en zones blanches de la TNT et recevant le signal par satellite (TNT Sat).

6 septembre 2022

TF1 indique vouloir déposer plainte contre Canal+ devant le tribunal de commerce de Paris pour faire rapidement rétablir la diffusion de ses chaînes.

7 septembre 2022

Les premières mesures d'audience montrent déjà nettement une baisse d'audimat chez TF1.

9 septembre 2022

Canal+ annonce à son tour déposer plainte contre TF1, cette fois devant le tribunal de commerce de Nanterre.

19 septembre 2022

En parallèle, la fusion entre les groupes TF1 et M6, en négociation depuis plusieurs trimestres, est annulée. Chacun devra poursuivre son chemin en solo. TF1 aura plus que jamais besoin des revenus issus de la distribution de ses chaînes.

22 septembre 2022

L'Arcom, régulateur du secteur de l'audiovisuel, exprime sa frustration de ne pouvoir intervenir dans ce litige commercial, se pose en médiateur et demande aux parlementaires de prévoir des mesures empêchant une telle situation à l'avenir.

23 septembre 2022

Le tribunal de commerce de Paris tranche en faveur de Canal+. Rien ne s'oppose à ce que l'interruption du signal de TF1 soit maintenue tant que le différend commercial n'est pas tranché. TF1 fait appel de la décision.

4 octobre 2022

Un mois après l'arrêt du flux des chaînes télévisées, l'audience est en berne chez TF1 d'après les mesures de Médiamétrie. Pour autant, le groupe de Bouygues tient tête tout en se disant ouvert aux négociations.

5 octobre 2022

La plateforme Molotov perd en cassation face à M6 sur la question de la diffusion des chaînes du groupe dans son offre gratuite. Une décision qui pourrait faire jurisprudence dans l'affaire TF1 / Canal+ en donnant raison au diffuseur face au distributeur...

8 octobre 2022

Le directeur général du groupe Bouygues Olivier Roussat se dit confiant dans la résolution du conflit, sans avancer de date. La perspective de la Coupe du Monde de Football 2022 en novembre, dont TF1 va retransmettre les matchs, sera-t-elle affectée ?

Depuis, silence dans les médias

Depuis, c'est le silence radio dans les médias. Il n'y a plus guère de communication des représentants des deux groupes dans les médias et l'on ne sait donc pas si les discussions ont finalement repris ou non.

Il n'est pas sûr que le choix de TF1 de faire appel de la décision du tribunal de commerce, pour lequel on en saura plus le 20 octobre prochain, change la donne dans le contexte actuel.

Le Mondial de Football finira-t-il par remettre tout le monde à la table des négociations pour arriver à un accord avant son lancement ? Il reste encore environ un mois pour trouver un accord avant cette échéance que les deux groupes n'ont pas intérêt à voir amenuisée.

En attendant, les abonnés Canal sont toujours devant un écran noir, à moins de passer par la box de leur opérateur (les chaînes TF1 y sont toujours diffusées), de changer de forfait satellite (pour basculer sur Fransat) ou d'utiliser les applications MyTF1 ou TF1info et les portails Web de TF1 sur PC, smartphones et tablettes.

Les appels au boycott de la Coupe du Monde de Football 2022 au Qatar se multipliant, avec le choix de ne pas retransmettre les matchs sur grand écran dans des fanzones improvisées, il ne sera pas forcément facile de suivre l'événement sportif. L'un des recours reste de prendre un abonnement à BeIN Sports qui retransmettra les 64 matchs de la compétition.