"Arrêt de diffusion de TF1 chez Canal+ : voici comment continuer de regarder les chaînes"

Depuis le début du mois de septembre, les chaînes de télévision de TF1 (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI) ne sont plus accessibles dans les offres de Canal+. Un différend commercial les oppose sur la rétribution de la diffusion des chaînes...comme déjà lors de la précédente négociation en 2018.

Tandis que TF1 fait valoir que tous les autres distributeurs ont signé l'accord, Canal+ estime que le groupe Bouygues abuse de sa position dominante pour imposer ses prix et refuse les nouveaux tarifs réclamés. Il est rejoint en cela par la plate-forme Molotov qui s'associe à ses griefs tout en ayant accepté de verser la rétribution pour la diffusion.

Cette situation prive TF1 d'une partie de ses téléspectateurs et, par extension, de recettes publicitaires. Elle a déjà des conséquences sur son audience, d'après les courbes d'audimat, tant sur les émissions de divertissement que sur les temps forts comme les journaux télévisés.

Plus de quinze jours après le début des hostilités, le signal n'est toujours pas rétabli et les deux parties ont déposé des requêtes devant un tribunal de commerce. Il faudra attendre la semaine prochaine, et notamment le 22 septembre, avec l'examen de la première requête (celle de TF1) pour en savoir un peu plus sur la suite des événements.

Le problème des zones blanches

Personne ne lâchant rien pour le moment, la diffusion reste interrompue pour une partie des abonnés du groupe Canal utilisant les offres TNTSat et CanalSat, en particulier pour ceux n'étant pas en zone de couverture TNT par ondes hertziennes.

Car si les chaînes de TF1 restent disponibles par ce biais, il faut encore pouvoir les capter sur les télévisions. A défaut, TF1 fournit plusieurs méthodes pour continuer de regarder ses chaînes.

La première consiste à passer par la box TV de son opérateur (Orange, SFR, Bouygues Telecom ou Free). Chacun d'eux ayant déjà signé l'accord de distribution, les chaînes TF1 et LCI y sont accessibles normalement.

Pour les personnes habitant en zone blanche et passant par une diffusion satellite TNTSat, il reste possible de basculer vers l'offre de Fransat mais cela impliquera de modifier les réglages et de faire venir un technicien.

L'application Tf1info à la rescousse

Le plus simple encore reste de passer par l'application TF1 Info disponible à la fois sur le Google Play Store (Android) et l'App Store (iOS) pour un accès depuis un smartphone qui pourra être consulté directement ou diffusé en streaming sur un grand écran de télévision

Il est également possible d'accéder au chaînes via le site Web MyTF1 sur PC ou que l'on peut trouver aussi sur les portails de téléchargement pour smartphone et tablettes, avec les chaînes en direct et les replay. L'application peut être déjà présente ou téléchargeable sur un téléviseur connecté (Smart TV).

L'Arcom, régulateur du secteur audiovisuel ayant indiqué qu'il n'avait pas de levier juridique dans cette dispute commerciale, les abonnés incriminés restent prisonniers du litige tant qu'aucun accord n'est trouvé.