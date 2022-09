Arrêt de diffusion des chaînes de TF1 : Canal+ n'a pas dit son dernier mot

Les groupes TF1 et Canal+ ne donnent pas de signes d'apaisement dans le conflit qui les oppose sur la rétribution contre la diffusion des chaînes. Et les abonnés touchés attendent toujours...

Comme en 2018, la négociation des accords de diffusion des chaînes gratuites de la TNT gérées par TF1 (TF1, TMC, LCI, TF1 Séries Films, LCI) s'est mal passée avec le groupe Canal+.

Cela a conduit à l'interruption début septembre 2022 de la diffusion des chaînes de télévision de TF1 dans les offres du groupe Canal+, dont celle accessible par satellite TNT Sat utilisée en particulier par les foyers n'ayant pas de couverture TV TNT directe.

S'il reste la possibilité d'accéder aux flux des chaînes télévisées gratuites de TF1 par les applications MyTF1 sur Internet, cela impose des manipulations pour les afficher sur un téléviseur ou bien de passer par PC ou smartphones et tablettes.

Un conflit entre TF1 et Canal+ pas si récent

Les deux entreprises s'opposent, comme il y a quatre ans, sur un différend commercial à propos de l'accord de renouvellement de la distribution des chaînes gratuites de la TNT.

D'un côté, le groupe de Martin Bouygues cherche à générer de nouveaux revenus pour compenser la baisse des revenus publicitaires et la concurrence grandissante des plates-formes de streaming vidéo du Web. De l'autre, certaines plates-formes distribuant les chaînes TV, comme Canal+, refusent ce changement d'axe stratégique et l'augmentation de la rétribution réclamée.

Le groupe C+ a de nouveau sorti l'arme fatale de l'interruption de diffusion des chaînes, portant un coup à l'audience et aux revenus publicitaires de TF1, comme le montrent les courbes d'audience TV en baisse de ces derniers jours avec des téléspectateurs moins présents sur les émissions télévisées régulières mais aussi les moments incontournables comme le journal télévisé, profitant au concurrent France Télévisions.

Le groupe Bouygues a rapidement répliqué en déposant plainte contre Canal+ contre ce qui est considéré comme une prise d'otage des téléspectateurs et de l'audience correspondante. Il réclame le rétablissement immédiat de la diffusion de ses chaînes sur le service satellite de Canal+.

Canal+ se rebiffe

Malgré la pression du gouvernement qui demande une résolution rapide du litige et les menaces judiciaires, le groupe dirigé par Maxime Saada ne lâche pas de lest et réplique même en attaquant à son tour TF1 devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Le motif reste le même : TF1 abuserait de sa position dominante sur le marché audiovisuel français pour imposer des tarifs exorbitants sur la distribution de ses chaînes.

Canal+ reproche également des "pratiques discriminatoires" et conteste les éléments du contrat de distribution. Il se trouve soutenu sur ce point par la plate-forme Molotov qui se range à ses côtés et apportera son soutien.

Pour le moment, la situation ne semble pas sur le point de s'améliorer, laissant les téléspectateurs dans le noir. La semaine a été compliquée par les auditions relatives au projet de fusion entre TF1 et M6 auprès de l'Autorité de la Concurrence, ce qui rallonge d'autant une éventuelle résolution du conflit à court terme. Même l'Arcom, régulateur du secteur audiovisuel, ne peut contraindre les groupes à se mettre d'accord.