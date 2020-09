TikTok : l'interdiction de téléchargement reportée. Donald Trump accepte un accord avec Oracle et Walmart

Dimanche, le téléchargement de TikTok aurait dû être bloqué aux États-Unis, avec une interdiction de toute prestation de service visant à distribuer ou mettre à jour cette application mobile. Quelques heures avant cette échéance, le département américain au Commerce a annoncé un report.

L'interdiction de téléchargement outre-Atlantique de la populaire application de vidéos au format court a été reportée au 27 septembre prochain. Ce report est en lien avec l'aval donné par le président américain Donald Trump pour un accord impliquant Oracle et Walmart.

" Le président a examiné un accord entre Oracle, Walmart et TikTok Global pour faire face à la menace pour la sécurité nationale posée par les opérations de TikTok ", écrit le département du Trésor des États-Unis. " Oracle sera responsable de la technologie clé et garant en matière de sécurité pour protéger toutes les données des utilisateurs américains. "

Dans le giron du groupe chinois ByteDance, l'application TikTok compte plus de 100 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Pour Donald Trump, il existe des preuves crédibles selon lesquelles TikTok représente un risque de sécurité nationale, avec les données personnelles d'Américains qui pourraient être partagées avec le gouvernement chinois.

En vertu de l'accord, TikTok Global sera une nouvelle société basée aux États-Unis et avec la création de plus 25 000 emplois. Oracle et Walmart soulignent que TikTok Global versera plus de 5 milliards de dollars d'impôts nouveaux au département américain du Trésor. Des arguments qui ont forcément plu à Donald Trump qui est en pleine campagne électorale pour sa réélection...

Détenue en majorité par des investisseurs américains (avec des investisseurs américains dans ByteDance), Oracle et Walmart investiront ensemble pour acquérir 20 % des activités de la société TikTok Global qui " fournira tous les services TikTok aux utilisateurs aux États-Unis et pour la plupart des utilisateurs dans le reste du monde. "

" Toute la technologie TikTok sera en possession de TikTok Global et sera conforme à la législation américaine et aux réglementations sur la vie privée. " Oracle ajoute que toutes les données américaines seront transférées vers ses centres de données et son cloud.

L'accord doit encore être finalisé et obtenir l'approbation d'un comité de sécurité nationale pour les États-Unis. Dans le même temps, l'interdiction qui pèse sur l'application WeChat (Tencent) a été suspendue, mais en raison cette fois-ci d'une décision de justice afin de garantir la liberté d'expression de la communauté chinoise l'utilisant massivement aux États-Unis.