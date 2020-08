TikTok : Walmart en équipe avec Microsoft pour le rachat du service aux USA

Pour le rachat des activités de TikTok aux États-Unis au groupe chinois ByteDance, le géant américain de la distribution Walmart annonce être en discussions avec Microsoft qui est un autre candidat déclaré au rachat.

En début de mois, le groupe de Redmond s'est en effet ouvertement positionné et négocie pour le rachat des opérations de TikTok aux États-Unis, Canada, Australie et en Nouvelle-Zélande. D'autres groupes seraient en lice, comme Oracle et Twitter, mais sans déclaration officielle.

Walmart semble particulièrement intéressé par le potentiel de la populaire application de vidéos au format court en matière d'intégration de fonctionnalités d'e-commerce et de publicité.

" Nous pensons qu'une relation potentielle avec TikTok US, en partenariat avec Microsoft, pourrait nous apporter un moyen important d'atteindre et servir des clients omnicanaux (ndlr : sur tous les canaux), et de développer nos activités de place de marché tierce et dans la publicité ", déclare Walmart.

L'alliance formée par Microsoft et Walmart pour le rachat de TikTok serait de nature à satisfaire les autorités de régulation aux États-Unis. Ce n'est pas si évident si Microsoft agit en solo.

Cette semaine, le premier patron de TikTok a annoncé sa démission après moins de trois mois en poste. Pour des risques de sécurité nationale avec les données personnelles d'utilisateurs américains, Donald Tump ordonne que la maison-mère chinoise se sépare des activités de TikTok aux États-Unis.

Faute de rachat par une entreprise américaine, une interdiction plane sur TikTok outre-Atlantique avec le bannissement de toute transaction américaine impliquant ByteDance ou ses filiales. TikTok se défend et attaque l'administration Trump en justice.