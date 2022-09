Twitch : scandale autour d'une vaste arnaque

Les arnaques circulent partout, et elles s'invitent également sur les réseaux sociaux et plateformes de streaming, même lorsque leurs instigateurs sont des "personnalités".

Les dérives de certains streamers

Une arnaque en particulier a récemment chamboulé Twitch, et c'est le streamer britannique ItsSliker qui en est à l'origine. Le streamer s'est spécialisé dans les discussions autour du jeu Counter Strike : Global Offensive et il profite d'une communauté assez importante, qu'il n'a pas hésité à escroquer.

Le streamer aurait ainsi récupéré frauduleusement pas moins de 300 000 dollars auprès de ses amis streamers et spectateurs en leur promettant de les rembourser par la suite.

La technique est simple et a comme un petit gout de déjà vu : dans une vidéo partagée à ses followers, le streamer explique qu'il est embarrassé et que son compte bancaire a été bloqué depuis quelques jours et appelle ainsi ses contacts à le "dépanner" le temps de récupérer son compte afin de les rembourser. Une vidéo partagée à des milliers de personnes qui n'ont pas hésité à aider le streamer de bon coeur...

Twitch vient de bannir les jeux d'argent mais...

Il y a quelques jours, le streamer admet en live sur Twitch qu'il s'agissait d'une arnaque et qu'il n'est pas dans la capacité de rembourser ses amis ni ses followers. Il explique avoir des problèmes d'argent liés à une addiction aux paris sportifs et jeux d'argent des fameuses Box de Counter Strike. Au total 300 000 dollars sont ainsi partis dans des jeux d'argent et ont comblé une partie des dettes du streamer.

Heureusement pour les victimes, deux autres streamers influents sur Twitch ont annoncé prendre à leur charge le remboursement des victimes de l'arnaque.

Twitch venait justement de changer ses conditions pour bannir les jeux d'argent via sa plateforme. Reste à savoir si les lootboxes payantes et aléatoires seront considérées par extension comme des jeux d'argent par Twitch.