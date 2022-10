Quelle est la voiture électrique la plus vendue au monde ?

Les voitures électriques progressent fortement chaque année sur un marché automobile qui fait de plus en plus la moue au thermique.

Les véhicules électriques ne datent pas d'hier, mais ce n'est que depuis quelques années et des politiques d'encouragement que les ventes explosent. Laissées principalement au marché professionnel il y a de cela 5 ans encore, les voitures électriques profitent d'une force d'attraction importante auprès des particuliers.

Les différentes politiques menées à travers le monde pour à la fois encourager l'achat de véhicules électriques et accabler les utilisateurs de véhicules thermiques, voire de les sanctionner font mouche : jamais il ne s'est vendu autant de voitures électriques à travers le monde.

Telsa domine avec son SUV

Et sur ce marché en plein essor, c'est à nouveau Tesla qui tire son épingle du jeu. Avec des modèles particulièrement endurants et qui séduisent par leur débauche de technologies, le fabricant américain s'impose une fois de plus.

Un modèle en particulier séduit les utilisateurs : la Model Y, qui se présente comme le SUV de la marque, lancé en 2020 et dont l'intérêt va croissant. Ce n'est pas la plus accessible des Tesla (qui est la Model 3) et pourtant la Tesla Model Y s'impose comme la voiture électrique la plus vendue au monde en aout 2022 à travers le monde avec rien de moins que 64 780 exemplaires écoulés.

Sur la même période, la Model 3 est en 5e position avec 31 529 unités vendues. Entre les deux, on peut constater l'embuscade des constructeurs chinois. Les deuxième et troisième places sont occupées par des modèles de BYD : 42 522 Song vendues et 35 716 Qin Plus. Wuling occupe la 4e place avec 33 877 HongGuang MINI EV.

Pour l'année en cours, Tesla a déjà écoulé 409 378 Tesla Model Y qui reste donc LE véhicule électrique le plus vendu dans le monde, devant Wuling et sa HongGuang Mini EV ( 278 838 ventes), puis la Model 3 de Tesla avec 268 157 ventes.

Les constructeurs européens à la traine

Et les constructeurs européens dans tout ça ? Il faut aller jusqu'à 8e place des VE les plus vendus pour trouver la Volkswagen ID.4.

Il faut dire que les initiatives européennes sont moins agressives que la concurrence chinoise ou américaine. D'ailleurs, le marché européen est encore davantage orienté vers l'hybride rechargeable que vers le 100% électrique même si les gouvernements devraient prochainement réévaluer les aides aux véhicules électriques tout en se désengageant progressivement des hybrides.

Globalement, le marché du véhicule électrique représente 11% de parts de marché des véhicules vendus dans le monde. Les véhicules hybrides pour leur part représentent 15% du marché avec une progression de 60% des ventes sur l'année.

Selon les projections : le mois de septembre pourrait avoir enregistré pour la première fois de l'histoire plus d'un million d'immatriculations de véhicules électriques dans le monde.