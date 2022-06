watchOS 9 abandonne l'Apple Watch Series 3

Via sa liste de montres connectées compatibles avec watchOS 9, Apple laisse de côté l'Apple Watch Series 3 qui est actuellement toujours commercialisée.

De nouveaux cadrans, des complications plus riches, des entraînements plus détaillés avec notamment la prise en compte des zones de fréquence cardiaque, un suivi du sommeil amélioré avec les différentes phases (paradoxal, léger ou profond), l'historique de fibrillation auriculaire ou encore une nouvelle application d'aide à la gestion et au suivi de la prise de médicaments pour un traitement.

Apple a présenté le système d'exploitation watchOS 9 pour sa montre connectée Apple Watch. Cette mise à jour sera disponible l'automne prochain et le groupe de Cupertino dresse la liste des modèles d'Apple Watch qui pourront en bénéficier.

Il est ainsi indiqué que watchOS 9 nécessite un iPhone 8 (ou plus) avec iOS 16 et une Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 5, Apple Watch SE, Apple Watch Series 6 ou Apple Watch Series 7. Contrairement à watchOS 8, l'Apple Watch Series 3 n'est plus de la partie.

Une Apple Watch Series 3 encore au catalogue d'Apple

En plus de la fin du support pour l'Apple Watch Series 3, watchOS 9 aura un support limité sur l'Apple Watch Series 4. Rappelons que l'Apple Watch Series 3 est un modèle sorti en 2017 et équipé d'un processeur dual-core Apple S3 (32 bits).

Actuellement, Apple commercialise toujours l'Apple Watch Series 3 et ce alors que l'Apple Watch SE de 2020 fait figure de modèle d'entrée de gamme au catalogue avec sa puce Apple S5 (64 bits) qui est deux fois plus rapide.

D'après des rumeurs insistances, Apple devrait introduire cette année une montre connectée Apple Watch Series 8 - avec peut-être un capteur pour la mesure de la température corporelle - accompagnée d'une nouvelle Apple Watch SE ainsi qu'une version durcie de l'Apple Watch pour les sports et conditions extrêmes.