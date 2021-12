L'adoption de Windows 11 serait famélique dans les entreprises

D'après Lansweeper qui propose une solution de gestion des actifs informatiques (IT Asset Management), le taux d'adoption de Windows 11 dans les entreprises atteint à peine 0,21 % au 1er novembre 2021. Un chiffre qui se base sur un échantillon de plus de 10 millions d'appareils équipés de Windows.

Dans le même temps, une étude portant sur de l'ordre de 30 millions d'appareils Windows pour 60 000 entreprises souligne que seulement 44,4 % des stations de travail sont éligibles à une mise à niveau automatique vers Windows 11. Un élément qui pèse dans la balance.

Qui plus est, certains chiffres sont assez éloquents avec les vieux - et populaires à leur époque - Windows 7 et Windows XP qui comptent pour 5,98 % et 3,62 % des PC de l'échantillon. Cela laisse augurer un parc informatique disparate avec des machines qui ne sont pas de première jeunesse, même si Windows 10 est largement en tête avec 81,48 %.

En soulignant par ailleurs que cette situation amène à des interrogations en matière de cybersécurité pour les entreprises avec des appareils équipés de systèmes d'exploitation périmés. Certes, pour Windows 7 il y a encore la roue de secours payante avec les Extended Security Updates.

Une situation différente pour le grand public

À date comparable, le taux d'adoption très faible de Windows 11 à 0,21 % est bien plus bas que celui de 5 % évoqué par AdDuplex (et 9 % au 23 novembre). Une différence qui s'explique par un échantillon (plus restreint) qui n'est pas de même nature pour la régie publicitaire spécialisée dans les applications et jeux du Microsoft Store.

Une nouvelle confirmation que la temporalité pour les entreprises n'est pas la même que pour les particuliers.