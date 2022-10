Xavier Niel lorgne-t-il les fréquences TNT de TF1 et M6 ?

Le secteur audiovisuel français a connu des péripéties ces derniers trimestres. Il y a eu d'abord la tentative avortée de fusion entre les groupes TF1 et M6 pour tenter de créer une entité pouvant résister aux géants du Web comme Amazon, Netflix ou Disney.

Faute d'y parvenir, le groupe M6 a fait l'objet d'un test de marché qui a permis de dévoiler l'appétit de plusieurs capitaines d'industrie. Là encore, le processus n'est pas allé à son terme, essentiellement faute de temps.

Car la licence de diffusion de M6 sur la TNT (tout comme celle de TF1) doit être renouvelée au mois de mai 2023. Et ce qui n'est en principe qu'une formalité pourrait devenir une véritable bataille à la prochaine échéance lors de l'appel à candidature.

Xavier Niel, le grain de sable ?

Les chaînes concernées sont habituellement les seules à présenter un dossier mais les événement ont montré que les prétendants au rachat de M6 sont multiples et réguliers. Ils pourraient profiter de ce moment charnière pour tenter de prendre le contrôle du canal de diffusion.

Dans ce contexte, Xavier Niel fait de nouveau figure de perturbateur potentiel. Le fondateur de Free s'est présenté par deux fois comme candidat intéressé par le groupe M6 (dernièrement en collaboration avec Silvio Berlusconi et son groupe MediaForEurope).

Un renouvellement de licence à haut risque

L'homme est également vu comme l'un des artisans de l'échec de la fusion entre TF1 et M6 et les relations avec le groupe de Bouygues se sont tendues. TF1 comme M6 ne sont donc pas sereins vis à vis du renouvellement des fréquences de mai 2023 et craignent un coup tordu du trublion du secteur télécom.

Au Figaro, on explique que "Niel a torpillé le projet de fusion entre TF1 et M6, puis il a tenté de racheter M6. S'il veut réaliser le Grand Chelem du fauteur de troubles, il déposera un dossier".

Les groupes TF1 et M6 sont en situation de faiblesse et vont devoir se réorganiser pour s'assurer un destin en solo. C'est donc aussi le moment idéal pour faire bouger les lignes, même s'il faudra alors avoir un solide dossier de création d'une nouvelle chaîne pour remplacer l'un ou l'autre...