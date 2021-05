Xiaomi est passé devant Apple et ses iPhone en Europe au premier trimestre

Si Samsung est à la fois leader mondial de la vente de smartphones et au premier rang en Europe, profitant de 35% de part de marché au premier trimestre de l'année, c'est le groupe chinois Xiaomi qui devance désormais Apple sur le Vieux Continent.

Selon les chiffres du cabinet d'études Canalys, Xiaomi s'offre une part de marché de 23% grâce à une forte poussée de ses ventes (+85%), tandis qu'Apple et ses iPhone doivent se contenter de 19% de présence, malgré une croissance annuelle de 22%.

Assez loin derrière, en quatrième position arrive un autre chinois Oppo, crédité de 4% de part de marché mais avec une énorme croissance annuelle de 153%. Se battant déjà férocément sur leur marché national, les fabricants chinois sont plus que jamais attirés par les possibilités des marchés européens comme relais de croissance.

Et s'il y en a un qui fait exception, c'est le groupe Huawei, freiné par les sanctions US et ne pouvant plus produire ses propres SoC Kirin ou proposer les services mobiles de Google avec Android.

Le géant chinois ne dispose plus que d'une part de marché de 3% après avoir essuyé un recul de 81% annuel. Il reste à voir si l'arrivée de HarmonyOS, son propre OS mobile, parviendra à inverser la vapeur, d'autant plus qu'il peut toujours compter sur du hardware mobile de qualité.

Sur la zone géographique plus concentrée de l'Europe de l'Ouest, Apple conserve sa deuxième place tandis que Xiaomi se maintient au troisième rang, mais le premier a un rythme de croissance de 23% tandis que le second affiche +89%. Quant à Oppo, c'est une croissance de 197% qui est évoquée par les analystes.

Xiaomi multiplie les annonces et les lancements en Europe en exploitant une stratégie consistant à inonder le marché de multiples variantes de ses modèles, quitte à empiéter les uns sur les autres.

Le smartphone Mi 11 n'est présent en Europe que depuis quelques mois que voici déjà arriver le Mi 11i tandis que l'utra premium gagne un Mi 11 Ultra prêt à se confronter aux reflex sur le plan de la qualité photo.