Xiaomi : des licenciements pour faire face à la baisse des ventes de smartphones

Le marché des smartphones a connu des hauts et des bas avec la pandémie de coronavirus mais aussi la pénurie de composants électroniques. Les ventes sont à la baisse depuis plusieurs trimestres et la reprise épidémique en Chine en début d'année a encore compliqué le contexte pour les fabricants chinois.

Xiaomi 12 Ultra

Le groupe Xiaomi est touché de plein fouet par ces conditions économiques adverses et a connu une forte baisse de ses revenus au deuxième trimestre, avec une chute de 20% de son chiffre d'affaires, à 70,2 milliards de yuans (10,3 milliards d'euros), tandis que le bénéfice net n'est plus que de 1,4 milliard de yuans (205 millions d'euros), en recul de plus de 80% sur un an.

Beaucoup de contraintes économiques et climatiques

Les ventes de smartphones s'effritent, en Chine comme à l'international, et Xiaomi n'a d'autre choix que de licencier. Selon le South China Morning Post, 900 emplois vont être supprimés, soit 3% de l'effectif d'environ 33 000 salariés.

L'économie chinoise est en ralentissement, ce qui ne permet plus de compter sur le seul marché domestique pour assurer ses ventes et faire du bonus sur les marchés extérieurs.

Chez Xiaomi, les ventes de smartphones ont reculé de 26% au deuxième trimestre et il y a actuellement peu d'espoir d'amélioration du marché à court terme. Après les confinements freinant l'activité, ce sont les vagues de chaleur sur plusieurs régions chinoises (avec des températures moyennes de plus de 40 degrés) qui imposent des fermetures d'usines afin de ménager les capacités du réseau électrique, fortement sollicité par les climatiseurs, ce qui perturbe les chaînes d'approvisionnement et d'assemblage.

Xiaomi ne compte pas uniquement sur les smartphones pour se développer et dispose d'un écosystème de produits connectés mais même les initiatives innovantes comme la conception de véhicules électriques rencontrent des obstacles, avec le risque de difficultés ensuite pour profiter pleinement des nouvelles opportunités.