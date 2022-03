Xiaomi pratique aussi le bridage d'applications sur ses smartphones

Après OnePlus et plus récemment Samsung, c'est maintenant Xiaomi qui est sous le feu des critiques pour le bridage du fonctionnement de certaines applications sur ses smartphones.

Entre les résultats affichés en benchmark et l'usage réel, il peut y avoir des différences liées à la pertinence des outils utilisés mais aussi parfois à la volonté des fabricants de moduler le fonctionnement de certaines applications pour préserver l'autonomie de leurs appareils mobiles.

Certaines applications tournent ainsi de façon moins performante au quotidien alors même que les applications de benchmark affichent des scores impressionnants censés valider les qualités des smartphones.

L'an dernier, OnePlus avait confirmé freiner le fonctionnement de centaines d'applications populaires pour ne pas pénaliser trop fortement l'autonomie. Il y a un mois, c'est Samsung qui a été épinglé pour des pratiques similaires, ce qui a conduit au déférencement de ses smartphones Galaxy S22 du benchmark Geekbench.

La pratique semble être assez relativement répandue et c'est maintenant Xiaomi qui est accusée de faire de même. Le site Android Police a mené une série de tests en modifiant le nom du benchmark Geekbench pour le faire passer pour un jeu populaire.

Selon le masquage ou non, les différences de performances sont assez nettes et semblent plus affecter le SoC Snapdragon 8 Gen 1 des Xiaomi 12 / 12 Pro que le Snapdragon 888 du Xiaomi 12X.

L'effet se ressent même entre la version de Geekbench distribuée via le portail Google Play et la version corporate. Le fabricant applique ainsi différents profils d'utilisation selon le type d'application et en fonction d'une liste pré-établie d'applications populaires.

On en revient ici à la problématique de la représentativité des benchmarks comme indicateur des performances d'un appareil mobile, entre performances pures via des profils spécifiques mais qui resteront rarement accessibles en usage réel et résultats plus modestes mais collant mieux à la réalité.

En attendant, le fondateur de Geekbench John Poole a exprimé sa déception de "voir encore un fabricant tromper les consommateurs en réduisant les performances des applications mais pas celles des benchmarks".

Une vérification est en cours et elle pourrait donner lieu à un déférencement des smartphones Xiaomi (et peut-être ceux des marques filles comme Redmi et Poco) des listings de Geekbench.