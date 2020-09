Rumeur : le Xiaomi Mi 11 avec Snapdragon 875 en fuite sur Geekbench et ça dépote

Après une série Xiaomi Mi 10 déclinée en de multiples versions, jusqu'à un Xiaomi Mi 10 Ultra venant fêter les 10 ans de la marque, le fabricant chinois prépare sans aucun doute une nouvelle famille pour 2021 et qu'on pourrait voir arriver dès le début de l'année prochaine.

Le Xiaomi Mi 11 embarquera vraisemblablement la prochaine évolution du SoC haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 875 qui aura la particularité d'être gravé pour la première fois en 5 nm, comme le SoC Apple A14 d'Apple pour l'iPhone 12 et l'iPad Air et sans doute comme le prochain (et dernier ?) SoC Kirin de Huawei.

Xiaomi Mi 10 Ultra

On peut donc dès à présent s'attendre à une solide progression des performances, d'autant plus que la plate-forme devrait profiter également des nouvelles architectures de coeur ARM Cortex-X1 et ARM Cortex-A78 annoncées plus tôt dans l'année.

Un possible passage du Xiaomi Mi 11 avec Snapdragon 875 sur le benchmark Geekbench est signalé par le site Notebookcheck.net avec des scores atteignant 1102 points en test single core et 4113 points en test multicore.

C'est grosso modo plus de 20% de mieux dans les deux cas que les résultats sur Geekbench du Xiaomi Mi 10 sous Snapdragon 865. On restera prudent sur la réalité de ces résultats apparaissant plusieurs mois avant l'annonce du SoC Snapdragon 875 et du Xiaomi Mi 11 ensuite mais cela augure de belles performances à venir.

On notera que le futur SoC Exynos Olympus de Samsung, qui exploitera aussi les nouvelles architectures ARM, ferait encore mieux que le SoC Snapdragon 875 sur Geekbench.Mais là encore, il est trop tôt pour valider les résultats évoqués.