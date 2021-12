Le smartphone Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE et le robot aspirateur Roborock H7 en forte promotion, mais aussi...

Le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE possède un écran AMOLED de 6,55" à une définition de 2400 x 1080 pixels, une fréquence d'affichage de 90 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz. Il propose une charge rapide 33 W pour une batterie de 4250 mAh.

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE intègre un SoC Snapdragon 778G épaulé par 6 ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Il est compatible 5G, WiFi 6 et Bluetooth 5.2.

Au niveau photographie, vous trouverez à l'arrière un triple capteur photo avec un module principal de 64 MP et deux autres modules de 8 et 5 MP. A l'avant on trouve un capteur de 16 mégapixels pour les selfies.

Sur Gshopper vous trouverez le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G 6+128 Go au prix réduit de 269 € au lieu de 399 € avec le code 924AA681CD et la version 8+128 Go au prix de 279 € au lieu de 370 € avec le code 36E65A0A4D. Dans les deux cas la livraison est gratuite depuis l'Allemagne.



Continuons avec l'aspirateur-balai Roborock H7 qui intègre un moteur de 480 Watts générant une puissance d'aspiration maximale de 1600 AW. Il propose un écran OLED de 1,3" permettant d'afficher de nombreuses informations, un réservoir à poussières de 500 ml et une batterie de 3610 mAh permettant une autonomie de 90 minutes en mode éco pour un temps de charge de 2 heures et demie.

Le Roborock H7 possède un système de filtration multicyclonique permettant de séparer la poussière de l’air sans que la puissance d'aspiration ne soit altérée par le taux de remplissage du bac à poussières.

Sur Gshopper, l'aspirateur robot Roborock H7 est au prix réduit de 239 € avec le code FDDD9ACE8B et la livraison gratuite depuis la France.





