Xiaomi Mi 11 Pro : rendez-vous en février ?

Lors de la présentation du SoC Snapdragon 888 par Qualcomm, le président de Xiaomi avait dit son impatience de lancer un premier smartphone doté de la puce premium.

C'est donc dès cette fin décembre qu'il a dévoilé le Xiaomi Mi 11, premier du marché à embarquer le SoC exploitant les récentes architectures ARM Cortex-X1 et ARM Cortex-A78 mais aussi à proposer la surcouche MIUI 12.5.

Comme à son habitude, le fabricant devrait proposer dans la foulée une version Pro aux caractéristiques encore relevées. Selon le leaker chinois Digital Chat Station, le Xiaomi Mi 11 Pro sera annoncé en février 2021 et vraisemblablement pour le Nouvel An chinois, vers le 12.

Il sera doté d'un certain nombre d'optimisations par rapport à la version standard, les plus en vue étant un capteur photo de 108 megapixels supérieur à celui du Mi 11 et une charge rapide portée à 120W, au lieu de 55W sur le Mi 11.

Xiaomi a déjà annoncé une technique de charge en 120W cette année et l'a intégrée à son Xiaomi Mi 10 Ultra fêtant les 10 ans de la marque. Il semble logique qu'elle trouve aussi place dans la version Pro de son nouveau flagship.

D'autres rumeurs ont évoqué de gros atouts en vidéo, entre upscaling 4K, upmapping HDR et utilisation du MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) permettant de fluidifier les vidéos en insérant des images supplémentaires.