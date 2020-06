Xiaomi Redmi 9 : l'entrée de gamme avec 4 capteurs photo disponible en avant-première à partir de 126 € !

Après la série Redmi Note 9 tournée vers le milieu de gamme, Xiaomi renouvelle son entrée de gamme avec un nouveau modèle Redmi 9 qui veut une nouvelle fois proposer une belle fiche technique au meilleur prix. Non annoncé encore officiellement, et attendu pour le 25 juin 2020, ce dernier est déjà disponible depuis ce soir 17h en avant-première surprise chez Gearbest, partenaire de Xiaomi, à un tarif préférentiel.

Le Redmi 9 comprend un affichage 6,53 pouces FHD+ (dalle LCD IPS) avec une encoche en goutte d'eau pour le capteur photo avant de 8 megapixels. On a affaire ici à un ratio 20:9 lui donnant un format allongé.

Le Redmi 9 s'éloigne des SoC Snapdragon pour proposer cette année un processeur Helio G80 octocore 2 GHz de MediaTek avec 3 ou 4 Go de RAM et 32 ou 64 Go de stockage, extensible via carte microSD.

S'il est positionné en entrée de gamme, il offre pourtant un ensemble de quatre capteurs photo à l'arrière, avec un module principal de 13 megapixels f/2,2 mais aussi un ultra grand angle de 8 megapixels f/2,2 (118 degrés), un capteur macro 5 megapixels et un module 2 megapixels pour capturer les informations de profondeur.

Un tel ensemble est désormais courant sur les modèles de Xiaomi, avec le choix de faire l'impasse sur des zooms puissants mais en proposant des modules utiles au quotidien.

L'autre point fort du Redmi 9 porte sur sa batterie 5020 mAh qui lui assurera une grande autonomie au regard de sa fiche technique. On notera également la présence d'un port infrarouge pour transformer le smartphone en télécommande et celle d'une prise jack 3,5 mm.

Le Redmi 9 n'est pas encore officiellement annoncé, il est attendu pour le 25 juin, mais il est déjà possible de le commander chez Gearbest dans ses deux configurations en version globale (français ok) à un tarif qui devrait lui apporter un excellent rapport qualité vs prix à seulement 126 € (!) pour la version 32 Go et à 153 € pour la version 64 Go avec la livraison gratuite vers la France.

