Redmi K40 : livré avec ou sans chargeur, la boîte affinée

Alors qu'on attend toujours une annonce officielle, le patron de la marque Redmi continue le teasing en montrant les boîtes du Redmi K40, avec et sans chargeur livré.

Ils étaient nombreux à se moquer d'Apple et de sa boîte affinée pour l'iPhone 12, désormais débarrassée du chargeur et des écouteurs (hors quelques marchés où c'est imposé).

Ils sont pourtant de plus en plus à faire de même pour les nouveaux appareils mobiles. Chez Xiaomi, on laisse le choix en proposant les deux options pour le smartphone de référence Xiaomi Mi 11 qui peut être acheté avec ou sans chargeur inclus dans la boîte.

Xiaomi Mi 11

Ce devrait être aussi le cas pour le futur Redmi K40 dont le président de la marque Lu Weibing fait le teasing régulier en attendant l'annonce officielle. Dans un nouveau message sur les réseaux sociaux chinois, il diffuse une image de deux boîtes marquées d'un grand " K40 " et de taille différente.

Redmi devrait donc comme Xiaomi laisser le choix à l'utilisateur d'opter soit pour la boîte complète avec chargeur inclus soit pour la boîte affinée sans chargeur, libre à lui d'utiliser un chargeur déjà en sa possession ou de s'équiper en option.

Le CEO de Xiaomi Lei Jun avait indiqué que seule une fraction des acheteurs du Xiaomi Mi 11 avait opté pour la boîte sans chargeur, de l'ordre de 20 000 sur les 350 000 commandes chinoise le premier jour du lancement. Les acheteurs du Redmi K40 seront-ils plus sensibles à cette initiative ?