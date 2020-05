Xiaomi préparerait un smartphone 5G avec SoC Dimensity 1000 Plus et écran 144 Hz

Si Xiaomi a généralement fait appel aux SoC Snapdragon de Qualcomm pour ses modèles haut de gamme, les choses pourraient changer avec la pression grandissante du gouvernement US contre les entreprises chinoises, ce qui tend à leur faire chercher des alternatives.

Selon le leaker Digital Chat Station sur les réseaux sociaux chinois, le fabricant chinois préparerait un smartphone utilisant un SoC Dimensity 1000+ de MediaTek lui apportant 5G, performances relevées et support du rafraîchissement d'écran 144 Hz.

Redmi 10X

Xiaomi vient d'annoncer le Redmi 10X exploitant le nouveau SoC Dimensity 820 5G et positionné en milieu de gamme et il y aurait donc de la place dans les gammes du fabricant pour un modèle positionné plus haut et exploitant le dernier SoC haut de gamme de MediaTek qui semble trouver un regain d'intérêt auprès des acteurs chinois.

On peut se faire une idée des capacités de ce futur smartphone en observant le iQOO Z1 (appartenant à Vivo), premier smartphone équipé du SoC Dimensity 1000+ et proposant un rafraîchissement d'écran 144 Hz.