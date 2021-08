Xiaomi leader des ventes en France pour la première fois au deuxième trimestre

Le groupe Xiaomi est en phase ascendante rapide et conquiert les marchés les uns après les autres. Il a été numéro un des ventes, devant Samsung et Apple, sur le marché français au deuxième trimestre.

Le fabricant chinois Xiaomi s'installe plus fermement que jamais dans le paysage mobile, profitant du recul de Huawei depuis deux ans et des difficultés de Samsung pour faire exister sa gamme de référence Galaxy S.

Numéro deux mondial des ventes de smartphones, la marque a déjà su s'imposer en Europe au deuxième trimestre grâce à une forte croissance de ses ventes portées par un catalogue très fourni et des lancements en rafale de multiples modèles.

Selon le cabinet d'études Canalys, Xiaomi est devenu leader du marché français au deuxième trimestre avec une part de marché de 30% et grâce à une croissance de plus de 80% de ses ventes sur un an.

Derrière, Samsung doit se contenter d'une part de marché de 22% dans un contexte de grosse chute de ses ventes (-42%) par rapport à l'an dernier tandis qu'Apple reste en place (-6% sur un an) et s'octroie 15% du marché français.

Xiaomi a déployé tout un ensemble de smartphones durant le printemps avec notamment le Mi 11i, déclinaison du Mi 11 de référence, ou le Redmi Note 10 5G qui veut proposer un smartphone 5G à prix agressif.