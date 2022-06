Xiaomi TV A2 : une nouvelle série de Smart TV avec 4K UHD

Ordinateur portable 2-en-1 Book S de 12,4 pouces avec Snapdragon 8cx Gen 2, bracelet connecté Smart Band 7, trottinette électrique Electric Scooter 4 Pro, Xiaomi avait quelques annonces à faire concernant des produits qui seront disponibles en France. C'est également le cas avec une nouvelle gamme de Smart TV.

La série Xiaomi TV A2 comprend trois modèles principaux de 43, 50 et 55 pouces à conception monocoque sans bordure (cadre en métal), affichage 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) avec taux de rafraîchissement de 60 Hz, champ de vision de 178°, support à 90 % de l'espace colorimétrique DCI-P3.

Le HDR10 est de la partie, Dolby Vision, tandis qu'une puce MEMC permettra de fluidifier des vidéos en ajoutant des images (jusqu'à 60 Hz UHD). Ils intègrent un double haut-parleur 2 x 12 W avec prise en charge Dolby Audio et DTS-HD.

Android TV augmente le prix

Smart TV rime ici avec Android TV 10 et donc la présence de Google Assistant, Google Play et support Chromecast. À la manœuvre, c'est un SoC quadcore avec CPU ARM Cortex-A55, GPU Mali G52 MP2, 2 Go de RAM et 16 Go de stockage.

La connectivité comprend Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 5, une connectique avec 3 ports HDMI, 2 ports USB 2.0, Ethernet, prise jack 3,5 mm.

À quelques différences près, cette gamme Xiaomi TV A2 ressemble beaucoup à la gamme Xiaomi TV F2 au final… si ce n'est que cette dernière est avec Amazon Fire TV. Les prix sont en tout cas (bien) plus élevés (première disponibilité le 28 juin) :