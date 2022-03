Montres connectées : Xiaomi lance sa série Watch S1

En plus de ses smartphones Xiaomi 12 et des écouteurs sans fil Xiaomi Buds 3T Pro, Xiaomi annonce le lancement mondial d'une nouvelle série Watch S1 de montres connectées. Une montée en gamme qui comprend la Xiaomi Watch S1 Active et la Xiaomi Watch S1.

Xiaomi Watch S1 Active

La Xiaomi Watch S1 est une smartwatch conçue pour le fitness et la pratique sportive. D'un poids de 36,3 g (boîtier), elle affiche sur un écran AMOLED de 1,43 pouce qui s'intègre dans une lunette en métal pour une plus grande durabilité. L'affichage propose plus de 200 cadrans, en plus de fonds d'écran personnalisés MIUI 13.

Étanche 5 ATM (50 mètres de profondeur), la Xiaomi S1 Active dispose de 117 modes de fitness et 19 modes professionnels pour un suivi plus précis et détaillé des objectifs. Elle est équipée d'un système GPS double-bande, prend en charge la mesure cardiaque (cardiofréquencemètre optique) et du niveau d'oxygène dans le sang (SpO2) tout au long de la journée. Elle profite en outre d'un suivi du sommeil amélioré.

Elle propose des fonctionnalités comme les appels Bluetooth grâce à un micro et un haut-parleur intégrés. Il est ainsi possible de prendre un appel sans avoir à sortir le smartphone associé. Le support pour les paiements NFC est inclus et l'assistante vocale Alexa d'Amazon permet de passer d'une fonctionnalité à l'autre avec la voix.

Xiaomi Watch S1

En reprenant les fonctionnalités de la Xiaomi Watch S1 Active et introduite comme une montre de luxe, la Xiaomi Watch S1 est à ce jour la plus avancée des montres connectées de Xiaomi. Elle avait déjà fait l'objet d'une présentation pour la Chine en décembre dernier.

Avec boîtier en acier inoxydable, elle pèse 52 g et affiche sur un écran AMOLED de 1,43 pouce protégé par un verre saphir résistant aux rayures. Selon Xiaomi, chaque Xiaomi Watch S1 est polie individuellement par une équipe d'artisans traditionnels.

Une option de bracelet en cuir est par ailleurs proposée, ce qui constitue une première sur une montre connectée de la marque. À noter que les bracelets cuir et caoutchouc seront tous les deux inclus dans la boîte.

Les nouvelles montres connectées de Xiaomi promettent une autonomie de 12 jours en utilisation normale, et jusqu'à 24 jours en mode d'économie d'énergie. La recharge sans fil est réservée à la Xiaomi Watch S1. Les prix annoncés sont de 199 $ pour la Xiaomi Watch S1 Active et 269 $ pour la Xiaomi Watch S1.