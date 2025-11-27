Les agents de la CRS autoroutière Provence pensaient avoir tout vu, mais le week-end dernier leur a prouvé le contraire. Positionnés sur le bord de la voie rapide pour une banale opération de verbalisation, ils ont été littéralement enrhumés par un deux-roues silencieux.

Pas de bruit de moteur thermique, juste le sifflement de l'air et une silhouette frêle filant vers le danger au milieu du trafic dense du samedi après-midi.

Comment une simple patrouille a-t-elle viré à la poursuite ?

La stupéfaction n'a duré qu'une seconde avant que l'instinct ne reprenne le dessus. L'un des policiers a immédiatement sauté sur sa moto pour prendre en chasse l'imprudent qui s'engageait sur l'autoroute A50. Pour se porter à sa hauteur, le compteur de la BMW sérigraphiée a dû grimper jusqu'à 91 km/h, une allure suicidaire pour un engin aussi léger.

L'interception s'est faite heureusement sans heurts à la sortie de Marseille, au niveau de Saint-Menet. Le jeune pilote, un adolescent de 16 ans inconscient des risques, a obtempéré rapidement, laissant les forces de l'ordre découvrir l'ampleur de la supercherie technique.

Qu'est-ce qui se cachait dans les entrailles de ce VTT ?

Face aux agents, le garçon a tenté un coup de bluff grossier, affirmant que sa monture respectait la législation des 250W. Un mensonge qui n'a pas tenu longtemps face à l'examen visuel : l'absence totale de pédales trahissait déjà la nature de l'engin. Il ne s'agissait plus d'un vélo électrique standard, mais d'une moto déguisée.

Les vérifications ont mis à jour un moteur surpuissant de 5000 Watts, soit vingt fois la puissance légale autorisée en France pour ce type de véhicule. Pire encore, l'engin était équipé d'un compteur de moto, confirmant que la performance n'était pas un accident mais bien l'objectif recherché par cette modification illégale.

Quelles sont les conséquences pour le jeune pilote ?

L'excuse du "GPS qui m'a perdu" n'a pas suffi à amadouer les policiers, surtout après l'analyse de la mémoire interne du véhicule. Les données ont révélé une vitesse maximale enregistrée de 121 km/h, transformant le VTT en véritable projectile incontrôlable. Pour l'adolescent, l'addition risque d'être salée.

Si son âge lui évite certaines sanctions immédiates comme le retrait de points, il est poursuivi pour défaut de casque, circulation interdite sur voie rapide et conduite sans assurance. Son bolide a été immédiatement saisi et ne devrait pas revoir le bitume de sitôt. Il risque théoriquement jusqu'à un an de prison et une très lourde amende.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la puissance maximale autorisée pour un vélo électrique ?

En France, l'assistance électrique d'un vélo (VAE) doit se couper à 25 km/h et la puissance du moteur ne doit pas dépasser 250 Watts. Au-delà, l'engin bascule dans la catégorie des cyclomoteurs ou des motos, nécessitant immatriculation, assurance et casque homologué.

Que risque-t-on à rouler avec un vélo débridé sur la route ?

Les sanctions sont sévères : jusqu'à un an d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Le véhicule peut être confisqué définitivement, et en cas d'accident, l'assurance refusera toute couverture, laissant le conducteur payer les dommages toute sa vie.

Pourquoi ce type de "vélo" est-il considéré comme une moto ?

Dès lors qu'un engin peut avancer sans pédaler (grâce à une poignée d'accélérateur) ou dépasse les critères de puissance et de vitesse du VAE, il est techniquement un véhicule motorisé. Il doit donc répondre aux mêmes normes de sécurité et d'homologation qu'un scooter.