Avec 235 millions d'iPhone écoulés en 2023, Apple n'a pas battu son record de ventes annuelles mais cela lui a tout de même permis de passer devant Samsung, mettre un terme à plus d'une décennie de leadership du groupe coréen.

Souvent promis à la déchéance de ses ventes, l'iPhone a pourtant toujours résisté de façon surprenante et la stratégie de différenciation placée sur la version Pro Max, qui en fait le modèle le plus onéreux mais le plus riche en fonctionnalités, a bien fonctionné ces dernières années, le gros des ventes se reportant sur l'iPhone premium, ce qui permet dans le même temps de soutenir les revenus et les marges.

Preuve que l'idée est bonne, les autres fabricants ont commencé à faire de même, à commencer par Samsung avec le Galaxy S24 Ultra bien distinct des autres modèles de la gamme, et par Xiaomi qui va proposer un Xiaomi 14 Ultra à 1500 € en Europe plutôt qu'un Xiaomi 14 Pro moins onéreux.

L'iPhone, machine à cash d'Apple

Depuis son lancement en 2007, l'iPhone a été un important contributeur des revenus d'Apple et il comptait dès 2009 pour 25% environ des revenus de la firme. Cette part de l'iPhone n'a cessé d'augmenter et atteindrait désormais 58%.

C'est à la fois une force (en matière de revenus) et une faiblesse (un manque de diversification qui peut coûter cher si le marché se retourne) et c'est bien pourquoi le CEO Tim Cook espère tant "refaire le coup de l'iPhone" avec le casque Apple Vision Pro.

Selon AltIndex / Statista, la décennie a été prolifique pour Apple avec d'une part des ventes d'iPhone passées de 153 millions d'unités en 2013 à 235 millions en 2023, soit une croissance de plus de 50%.

Une génération de revenus époustouflante

En termes de revenus, la tendance a été globalement à la hausse avec des périodes de creux (notamment lors des années de pandémie) mais avec une progression sensible depuis 2022, à plus de 200 milliards de dollars par année fiscale, notamment en poussant les ventes vers les modèles haut de gamme.

Toujours d'après AltIndex, les ventes d'iPhone entre 2013 et 2023 ont généré quelque 1650 milliards de dollars pour un total de 2,3 milliards d'iPhone écoulés durant la décennie.

Des chiffres vertigineux que bien des fabricants de smartphones aimeraient approcher et dont ils cherchent à répliquer la mécanique. Pas facile toutefois côté Android de pouvoir compter sur la puissante homogénéité du logiciel (iOS), du matériel (iPhone) et des services ajoutés au fil des ans.