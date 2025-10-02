Le géant de Seattle rebat les cartes de son offre alimentaire. En annonçant la création de "Amazon Grocery", l'entreprise consolide ses marques propres pour présenter un front unifié, plus simple et surtout, plus agressif sur les prix dans un marché ultra-concurrentiel.

Pourquoi Amazon lance-t-elle cette nouvelle marque ?

L'objectif est double : clarté et économies. En fusionnant ses labels Amazon Fresh et Happy Belly sous la bannière unique d'Amazon Grocery, l'entreprise cherche à simplifier radicalement l'expérience client. Fini la confusion entre les différentes gammes pour les consommateurs.

Désormais, ils trouveront plus de 1 000 produits du quotidien, des produits frais aux en-cas, sous un seul nom. Cette stratégie de rationalisation intervient dans un contexte où les ménages sont particulièrement attentifs aux prix, une démarche clairement assumée par Jason Buechel, vice-président d'Amazon Worldwide Grocery Stores.

Quels produits seront disponibles sous ce label ?

L'assortiment se veut complet et accessible. Amazon Grocery couvrira une vaste gamme de produits alimentaires, incluant les produits laitiers, les fruits et légumes frais, la viande, les produits de la mer, mais aussi les incontournables du placard comme le riz ou les conserves.

L'entreprise promet que la majorité de ces articles seront vendus à moins de 5 dollars. Pour marquer le coup, de nouvelles références font leur apparition, comme des cinnamon rolls frais ou de la pâte à pizza réfrigérée, avec des projets d'expansion vers les plats de pâtes surgelés et d'autres conserves.

Produits Amazon Grocery, au packaging simple et clair.

Quel est l'impact de ce changement pour les clients ?

Au-delà du portefeuille, le changement se verra aussi sur l'emballage. Amazon a repensé le packaging de ses produits pour qu'il soit plus moderne et lisible. Les informations nutritionnelles sont mises en avant, et un effort a été fait pour réduire l'utilisation de plastique, comme pour les pommes dont l'emballage en utilise 50 % de moins.

Cette initiative s'inscrit dans une stratégie globale d'Amazon pour renforcer son pôle épicerie, qui a vu les ventes de ses marques propres bondir de 15 % l'année dernière. L'entreprise se positionne ainsi plus frontalement face aux marques de distributeur de ses concurrents directs comme Walmart ou Target.

Et pour la France ?

Pour l'heure, cette refonte concerne principalement le marché nord-américain et n'impacte pas directement l'offre de livraison de courses en France. Dans l'Hexagone, le géant du e-commerce opère différemment, en s'appuyant sur un partenariat stratégique avec l'enseigne Monoprix. Les clients français ne commandent donc pas de produits frais sous la marque "Amazon Grocery", mais font leurs courses parmi la sélection de produits proposés par Monoprix, directement via la boutique dédiée sur le site Amazon.fr. Ce modèle, centré sur la livraison rapide depuis les magasins locaux dans les zones éligibles, reste pour l'instant inchangé.