À l'occasion du "James Bond Day", les abonnés d'Amazon Prime Video ont eu une drôle de surprise. En découvrant les nouvelles affiches promotionnelles de la saga, un détail a sauté aux yeux des fans les plus attentifs : l'emblématique pistolet de l'agent 007, le Walther PPK, avait tout simplement disparu.

Une absence qui n'est pas passée inaperçue et qui a immédiatement déclenché une vague de critiques sur internet.

Comment les affiches ont-elles été modifiées ?

Les retouches étaient pour le moins grossières. Sur les visuels de Dr. No ou Goldeneye, Sean Connery et Pierce Brosnan se retrouvent à tenir maladroitement du vide, leur arme ayant été effacée numériquement. L'altération de l'image d'un personnage si ancré dans la culture populaire a été immédiate. Le cas de Roger Moore est encore plus frappant : son corps semble avoir subi une greffe sur l'affiche de Vivre et laisser mourir, tandis que ses bras sont allongés de manière grotesque dans Dangereusement vôtre pour masquer son arme.

Ces modifications, loin d'être subtiles, ont transformé l'agent secret en un mème instantané sur les réseaux sociaux, la main vide de Pierce Brosnan devenant une source inépuisable de détournements humoristiques.

Toutes les affiches promotionnelles des films James Bond modifiées sur Amazon Prime Video.

Crédits : @SpyHards / X

Quelle a été la réaction des fans et d'Amazon ?

La communauté des fans de James Bond n'a pas tardé à exprimer son mécontentement. Sur les réseaux sociaux, les réactions allaient de l'étonnement pur à des accusations de censure "woke" de la part du géant du e-commerce.

La controverse a enflé si rapidement qu'elle a forcé Amazon à réagir, mais pas de la manière attendue.

Plutôt que de communiquer sur le sujet, la plateforme a discrètement retiré les affiches modifiées pour les remplacer par des captures d'écran des films. Un détail, cependant, n'a pas échappé aux internautes : ces nouveaux visuels ont eux aussi été soigneusement sélectionnés pour n'afficher aucune arme. Contacté, Amazon n'a pas souhaité faire de commentaire.

Cet incident est-il un signe pour l'avenir de la franchise ?

Cette affaire dépasse largement le simple cadre d'une modification d'affiche. Depuis le rachat de la MGM par Amazon pour 8,5 milliards de dollars, l'avenir de la franchise 007 est au cœur de nombreuses spéculations. Cet épisode est perçu par beaucoup comme une preuve tangible des craintes d'une "aseptisation" du personnage.

L'idée qu'Amazon cherche à atténuer les aspects les plus controversés de l'espion, comme sa violence ou son rapport aux femmes, gagne du terrain. Une anecdote rapportée d'une réunion interne, où une employée aurait ouvertement remis en question le statut de "héros" de Bond, ne fait que renforcer cette inquiétude d'un choc des cultures entre le mastodonte de la tech et l'héritage de l'agent secret britannique.