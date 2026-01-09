Le CES 2026 de Las Vegas a été le théâtre d'une annonce discrète mais lourde de sens. Alors que tous les yeux étaient rivés sur les nouvelles puces Ryzen AI 400, c'est une déclaration de David McAfee, responsable produit chez AMD, qui a retenu l'attention.

Le fondeur américain réfléchit très sérieusement à relancer des processeurs basés sur son socket AM4, une plateforme lancée il y a dix ans. La raison ? Une réponse directe à la flambée des prix de la RAM qui paralyse le marché grand public.

Pourquoi AMD envisage-t-il de ressusciter une plateforme de dix ans ?

La raison est simple : la crise des composants, exacerbée par les besoins colossaux de l'intelligence artificielle, a fait exploser le prix de la mémoire vive. La DDR5, en particulier, atteint des sommets, rendant la plateforme AM5 inaccessible pour une large partie du public. C'est dans ce contexte que David McAfee a confirmé que AMD travaillait « très activement » à réintroduire des processeurs sur son socket historique pour répondre à la demande.

Cette stratégie ne sort pas de nulle part. Grâce aux données collectées via son pilote Adrenalin Software, AMD sait qu'une base considérable d'utilisateurs exploite encore des Ryzen 2000 et 3000. Plus important encore, ces clients ont tendance à acheter un nouveau CPU seul, signe qu'ils cherchent à mettre à niveau leur configuration existante sans tout changer. Le marché pour un retour de l'AM4 est donc bien réel et documenté.

Un écosystème matériel qui refuse de mourir ?

Loin d'être une initiative isolée, la démarche d'AMD est soutenue par l'ensemble de l'industrie. Gigabyte, par exemple, a récemment annoncé le lancement de quatre nouvelles cartes mères AM4 en ce début d'année 2026, des modèles Mini-ITX aux Micro-ATX. De son côté, ASUS a également confirmé l'augmentation de sa production de cartes mères compatibles avec la DDR4.

Cette dynamique est d'autant plus viable que Samsung a finalement renoncé à arrêter la production de mémoire DDR4 fin 2025. Les lignes de fabrication sont non seulement maintenues, mais leur production a été renforcée pour répondre à une demande qui ne faiblit pas. L'écosystème AM4 dispose ainsi d'un socle industriel solide pour assurer sa pérennité et rester une alternative économique crédible.

Quelles performances attendre de l'AM4 en 2026 ?

La question de la pertinence se pose légitimement. Pourtant, même après dix ans, la plateforme AM4 a encore de beaux restes. Des tests récents, comme ceux menés par Hardware Unboxed, montrent que des processeurs comme le Ryzen 5 5600X offrent toujours d'excellentes performances en jeu, tenant tête à des modèles plus récents. Le besoin de passer à 8 cœurs pour le gaming est encore loin d'être une réalité pour la majorité des titres.

Si AMD n'a pas précisé quels modèles pourraient faire leur retour, les regards se tournent vers les très populaires déclinaisons X3D. Une réintroduction de ces puces, réputées pour leur efficacité dans les jeux vidéo, représenterait une opportunité de mise à niveau significative pour des millions d'utilisateurs. Cela permettrait d'accéder à des performances modernes sans avoir à supporter le coût d'une refonte complète de sa machine.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi AMD relance une ancienne plateforme comme l'AM4 ?

La principale raison est économique. La flambée des prix de la mémoire vive DDR5 rend les nouvelles plateformes AM5 très coûteuses. En réintroduisant des processeurs AM4, qui utilisent de la DDR4 beaucoup plus abordable, AMD offre une solution pour les joueurs au budget serré et ceux qui souhaitent simplement mettre à jour leur configuration existante.

Mon actuelle carte mère AM4 sera-t-elle compatible ?

Oui, dans la grande majorité des cas. La force de l'AM4 a toujours été sa longévité et sa rétrocompatibilité. Il suffira probablement d'une simple mise à jour du BIOS de votre carte mère pour accueillir ces "nouveaux" processeurs. Les fabricants comme Gigabyte et ASUS continuent d'ailleurs de supporter activement la plateforme.

Est-il encore judicieux de monter un PC en AM4 en 2026 ?

Absolument. Pour une configuration orientée gaming avec un budget maîtrisé, l'AM4 reste un choix extrêmement pertinent. Le rapport performances/prix, notamment avec un processeur comme le Ryzen 5 5600X et de la mémoire DDR4, est imbattable et suffisant pour la grande majorité des jeux actuels.