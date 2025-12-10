Contrairement aux plans qui semblaient scellés, le chipset B650 d'AMD ne serait finalement pas sur la sellette. Des informations insistantes, relayées par le média spécialisé Board Channels, indiquent qu'AMD aurait complètement changé de stratégie.

La raison ? Une flambée des prix de la mémoire vive qui pousse les constructeurs comme les consommateurs à revoir leurs budgets à la baisse.

Quel était le plan initial pour le B650 ?

Le chipset B650, lancé en 2022, s'était imposé comme l'option la plus judicieuse pour de nombreux utilisateurs souhaitant accéder à la plateforme AM5 sans se ruiner. Pourtant, des rumeurs persistantes annonçaient sa fin programmée pour octobre 2025, une décision logique de la part d'AMD pour favoriser ses nouveaux chipsets, les B850 et B840.

Ce mouvement s'inscrivait dans un cycle de vie normal d'un produit technologique, visant à pousser le marché vers des plateformes plus modernes et dotées de fonctionnalités supérieures comme le PCIe 5.0. Mais le B650 a continué de séduire par son excellent rapport qualité-prix, un atout qui s'avère aujourd'hui décisif.

Pourquoi AMD changerait-il de cap ?

La raison de ce revirement spectaculaire tiendrait en deux mots : la crise des composants. Le boom de l'intelligence artificielle a provoqué une flambée du coût mémoire, en particulier la DDR5, rendant les mises à niveau complètes (CPU, carte mère, RAM) prohibitives pour une grande partie des acheteurs.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les ventes de cartes mères auraient chuté de moitié en novembre par rapport à octobre. Tenter d'imposer de nouveaux modèles plus onéreux dans un marché aussi frileux serait une erreur stratégique. La survie du B650 est donc une réponse pragmatique à une demande en berne.

Quelles sont les conséquences pour le marché ?

Cette décision, si elle se confirme, positionne le B650 comme une véritable bouée de sauvetage pour le marché du PC DIY. AMD demanderait même à ses partenaires d'augmenter la production pour garantir un point d'entrée abordable vers ses derniers processeurs Ryzen. Le B650 ne serait plus un produit en fin de vie, mais un pilier de la stratégie commerciale actuelle.

La coexistence stratégique des B650 et B850 offrirait ainsi un choix clair aux consommateurs : le premier pour des configurations optimisées sur le budget, le second pour ceux qui recherchent les toutes dernières fonctionnalités. Une flexibilité bienvenue qui pourrait redonner un peu d'air aux constructeurs de PC et aux passionnés freinés par les coûts.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le chipset B650 est-il compatible avec les derniers processeurs AMD ?

Oui, l'un des grands avantages du chipset B650 est sa compatibilité avec l'ensemble des processeurs Ryzen sur socket AM5, y compris les plus récents. Une simple mise à jour du BIOS est généralement suffisante pour assurer la prise en charge.

La production des chipsets B850 et B840 va-t-elle s'arrêter ?

Non, au contraire. Les chipsets B850 et B840 continueront d'être produits et représenteront l'offre plus moderne et riche en fonctionnalités d'AMD. Le B650 viendra simplement compléter cette gamme par le bas en tant qu'alternative économique.

Cette information est-elle confirmée officiellement par AMD ?

Non, il est crucial de noter que ces informations proviennent de sources industrielles (Board Channels) et n'ont pas encore fait l'objet d'une annonce officielle de la part d'AMD. Il convient donc de les considérer avec prudence, même si la logique économique derrière ce mouvement semble très solide.