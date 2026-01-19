Le marché du PC est sous haute tension. Une crise des composants, d'une ampleur inédite et potentiellement durable, menace de faire exploser les coûts, ravivant les pires souvenirs de la crise du Covid. Au cœur du problème : la mémoire vive.

Dans ce contexte, AMD sort du silence. David McAfee, vice-président de la division Ryzen et Radeon, a confirmé que la firme mettrait tout en œuvre pour que ses cartes graphiques restent accessibles au plus grand nombre, une promesse qui sonne comme un défi lancé à son concurrent direct, Nvidia.

Quelle est la stratégie concrète d'AMD face à la crise ?

La réponse d'AMD n'est pas technologique, mais avant tout économique. L'entreprise s'appuie sur des partenariats stratégiques de longue date avec les fabricants de DRAM. Le but : sécuriser les volumes d'approvisionnement et négocier des tarifs préférentiels pour la mémoire vive, une réponse directe à la pénurie de RAM qui déstabilise l'ensemble de l'écosystème.

C'est un calcul complexe. McAfee admet lui-même que l'équation est difficile à résoudre. L'objectif est de maintenir les prix des Radeon RX 9070 et 9070 XT aussi proches que possible de leur prix de vente conseillé, une mission délicate alors que les partenaires fabricants (AIC) anticipent déjà des hausses inévitables.

Comment AMD compte-t-il rivaliser avec Nvidia ?

La firme joue la carte de la raison. Sans concurrente directe aux surpuissantes GeForce RTX 5080 et RTX 5090 de Nvidia, AMD se concentre sur le segment qui a fait son succès : le rapport performance/prix. Si Nvidia laisse les prix des cartes graphiques s'envoler, la Team Red pourrait capter une part de marché significative.

Les récentes hausses, déjà visibles sur les séries RX 7000 et RX 9000 (jusqu'à +17% pour certains modèles), montrent cependant que personne n'est totalement à l'abri. Le succès de cette stratégie dépendra de sa capacité à contenir cette inflation mieux que la concurrence.

Quelles sont les innovations logicielles pour rester compétitif ?

Sur le front logiciel, AMD avance avec prudence. La technologie FSR 4 et sa mise à jour Redstone introduisent la génération d'images par intelligence artificielle, une technique qui augmente artificiellement le nombre d'images par seconde pour fluidifier l'expérience de jeu.

Conscient des critiques de la communauté gaming sur la latence et les artefacts visuels, David McAfee promet une approche mesurée, à l'écoute des retours des joueurs. Cette technologie est particulièrement prometteuse pour les consoles portables et les APU, où chaque gain de performance est absolument crucial.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les prix des cartes AMD ont-ils déjà augmenté ?

Oui, les augmentations sont déjà effectives. La série Radeon RX 7000 a vu ses prix grimper jusqu'à 13%, et certains modèles de la nouvelle série RX 9000 ont subi des hausses allant jusqu'à 17% sur les trois derniers mois.

La pénurie de mémoire va-t-elle durer longtemps ?

Malheureusement, il semble que oui. Contrairement à la crise précédente qui a duré deux ans, certains experts de l'industrie prévoient que la pénurie actuelle de DRAM et de NAND, tirée par la demande en IA, pourrait s'étendre jusqu'en 2028, voire plus longtemps.

AMD a-t-il un GPU pour concurrencer la RTX 5090 ?

Non, AMD a fait le choix stratégique de ne pas développer de concurrente directe pour le très haut de gamme de Nvidia. La société se concentre sur l'offre du meilleur rapport performance/prix sur les segments de marché intermédiaires et supérieurs.