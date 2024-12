Le marché des cartes graphiques gaming va bouger ces prochains mois avec le lancement dès le mois de décembre des GPU ARC Battlemage d'Intel puis en janvier des cartes graphiques GeForce RTX 50 de Nvidia qui promettent déjà un nouveau saut de performance.

Ces deux séries de cartes ont fait l'objet de rumeurs régulières pour déchiffrer leurs intentions et dévoiler leurs caractéristiques avant l'heure. Le mois prochain verra également approcher la gamme Radeon RX 8000 d'AMD, remplaçante des actuelles cartes graphiques Radeon RX 7000.

Les fuites la concernant sont plus rares et discrètes mais on sait qu'elle proposera une nouvelle architecture graphique RDNA 4 qui sera plus une évolution douce de RDNA 3 qu'une progression franche.

AMD Radeon RX 8000, une solide proposition en milieu de gamme

De fait, AMD ne cherchera sans doute pas à concurrencer Nvidia sur le haut de gamme et la firme devrait concentrer ses efforts en milieu de gamme. Deux leakers des forums Chiphell en disent plus sur la Radeon RX 8800 XT (si c'est bien sa dénomination) qui serait le chef de file de la nouvelle famille (il n'y aurait pas de Radeon RX 8900).

Selon leurs informations, relayées par Videocardz, la carte graphique profiterait de performances en ray tracing similaires et en rasterisation similaires à celles de la RTX 4080 de Nvidia.

Son GPU Navi 48 permettrait par ailleurs d'obtenir des performances 45% supérieures en ray tracing par rapport à la Radeon RX 7900 XTX, la plus puisssante carte graphique RDNA 3 actuelle.

Témoins des efforts d'efficience énergétique menés par AMD, ces performances supérieures seraient possibles en consommant 25% d'énergie en moins. La carte graphique Radeon RX 8800 XT nécessiterait ainsi une puissance de moins de 300W, quand les Radeon RX 7900 XTX et RTX 4080 dépassent ce seuil.

Aussi puissante que les cartes graphiques de l'an dernier mais en consommant moins, ce serait bien dans l'esprit d'AMD, tant pour ses GPU que pour ses processeurs.

Le milieu de gamme, espace convoité

La production de la Radeon RX 8800 XT débuterait vers mi-décembre pour obtenir un premier stock avant l'annonce officielle début janvier et une commercialisation sans doute rapide ensuite.

La gamme Radeon RX 8000 serait organisée autour d'un petit nombre de cartes graphiques (Radeon RX 8800 XT / RX 8700 XT / RX 8600 XT) et deux GPU (Navi 48 et Navi 44) avec 12 à 16 Go de mémoire GDDR6.

Elle n'ira donc pas trop titiller Nvidia et sa série GeForce RTX 50 armée de l'architecture Blackwell assurant une débauche de puissance (et de consommation d'énergie) et de la nouvelle mémoire vidéo GDDR7 qui fera ses premiers pas à cette occasion.

Elle rencontrera tout de même sur son chemin les cartes graphiques ARC Battlemage d'Intel qui viseront le même segment de milieu de gamme avec des tarifs qu pourraient être assez attractifs.