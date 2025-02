Le groupe AMD a profité du salon CES 2025 de Las Vegas début janvier pour officialiser sa nouvelle architecture graphique RDNA 4 ainsi que sa technique d'upscaling FSR 4.

Il a également touché deux mots des premières cartes graphiques de nouvelle génération, les modèles Radeon RX 9070 et Radeon RX 9070 XT, sans pour autant en dévoiler les caractéristiques mais en donnant comme fenêtre de lancement le premier trimestre 2025.

Plus tard, Lisa Su, la dirigeante d'AMD, a précisé que les nouveaux GPU arriveront début mars. Cela laisse peu de temps pour une présentation officielle et la date est désormais confirmée pour le 28 février 2025.

Les hostilités débutent en mars

La firme attendra donc le dernier jour de février pour donner tous les détails de ses deux premières cartes graphiques RDNA 4 qui sont attendues avec un GPU Navi 48 associé à 16 Go de mémoire GDDR6 et un positionnement de milieu de gamme.

Les cartes graphiques seraient commercialisées rapidement ensuite au début du mois de mars. La rumeur veut que le concurrent Nvidia soit en train de décaler la date du lancement de sa propre carte graphique GeForce RTX 5070 pour compliquer le positionnement commercial et tarifaire des Radeon RX 9070.

En attendant d'en savoir plus sur les nouveaux GPU d'AMD, le responsable des solutions gaming d'AMD, Frank Azor, a tordu le cou à une rumeur parue ces derniers jours.

Radeon RX 9070 XT, en 16 Go uniquement

Elle évoquait l'existence d'une variante de la Radeon RX 9070 XT avec 32 Go de mémoire GDDR6 au lieu de 16 Go. Elle aurait ainsi pu apporter une petite montée en gamme face à la RTX5090, elle aussi dotée de 32 Go de mémoire mais de type GDDR7 et avec un GPU plus puissant.

Sur le réseau social X, il répond directement à la rumeur lancée par Videocardz par une réponse laconique : "Non, la 9070 XT n'arrive pas en 32 Go". Cela a le mérite d'être clair.

Le segment de milieu de gamme reste donc le focus principal de la nouvelle gamme de cartes graphiques et il y aura déjà du beau monde sur le créneau, entre Nvidia qui commence à déployer ses GPU Blackwell RTX 5070 Ti et RTX 5070 et Intel qui a lancé dès le mois de décembre sa gamme ARC Battemage avec la nouvelle architecture Intel Xe 2.