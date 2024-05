L'heure approche pour la révélation des premiers processeurs AMD exploitant la nouvelle architecture CPU Zen 5 qui devrait poursuivre la quête d'efficacité énergétique de la génération précédente.

Après les processeurs Ryzen 7000 en Zen 4 lancés en 2022, la firme s'apprête à lever le voile sur la famille Ryzen 9000 en Zen 5 (et non Ryzen 8000) durant le salon Computex 2024 de Taipei à la fin du mois.

Même nombre de coeurs que les Ryzen 7000

S'il se murmure qu'AMD prépare plusieurs versions des coeurs Zen 5 pour PC de bureau, les processeurs Ryzen 9000 ne feront pas de distinction entre coeurs puissants et coeurs économiques et suivront les mêmes configurations que celles des Ryzen 7000.

Selon le leaker wjm47196, on trouvera ainsi des processeurs en 6 / 8 / 12 et 16 coeurs Zen 5 tout en profitant du socket AM5 et, a priori, de nouvelles cartes mères AMD 800 Series qui seront officialisées au même moment.

Le chef de file devrait être le processeur Ryzen 9 9950X de 16 coeurs Zen 5 avec une descente régulière jusqu'au Ryzen 5 9600X de 6 coeurs. Les différents processeurs de la série devraient être accompagnée d'une partie GPU intégrée RDNA 2.

Lancement au début du second semestre

Le même leaker donne une fenêtre de lancement pour les processeurs Zen 5 après la présentation du Computex. La série Ryzen 9000 arriverait ainsi sur le marché dès la fin du mois de juillet.

Ensuite, les versions mobiles des processeurs à destination des PC portables seraient lancées durant le mois d'août. Plus tard, vers le début de l'année prochaine, AMD pourrait proposer les variantes X3D avec V-Cache 3D.

La famille Ryzen 9000 rencontrera sur sa route les processeurs Arrow Lake d'Intel représentatifs de la famille Intel Core de 15ème générattion et utilisant le procédé de gravure Intel 20A (équivalent 2 nm) mais ces derniers ne sont pas attendus avant le dernier trimestre, ce qui laissera à AMD quelques mois de commercialisation pour mettre en avant ses nouveautés.

Il faudra aussi composer avec l'arrivée des processeurs Lunar Lake, cette fois orientés vers les PC portables et ultraportables basse consommation. Les nouveaux processeurs d'Intel devraient également être présentés durant le salon Computex 2024 de Taipei.