AMD a profité de son événement Financial Analyst Day pour confirmer sa feuille de route CPU. L'architecture Zen 6 est officiellement attendue pour 2026 et exploitera la gravure en 2 nm de TSMC. Cela, on le savait déjà.

Plus surprenant, AMD a également officialisé Zen 7, une architecture "next-gen" prévue après 2026, qui mettra l'accent sur l'IA avec un nouveau moteur matriciel.

La course à la performance ne s'arrête jamais. Alors que l'architecture Zen 5 (Ryzen 9000) commence à peine sa carrière, AMD a déjà les yeux rivés sur les prochaines étapes.

La société a donc présenté une feuille de route CPU mise à jour, confirmant ce que beaucoup attendaient, mais officialisant aussi pour la première fois la génération suivante.

Zen 6 : le rendez-vous de 2026 sur 2nm

La prochaine étape majeure, Zen 6, est désormais solidement ancrée pour un lancement en 2026. L'information clé révélée par Mark Papermaster, le CTO d'AMD, est l'utilisation du nœud de gravure 2 nm (N2) de TSMC, ce qui en ferait une "première dans l'industrie".

Cette architecture promet non seulement des gains de performance IPC (instructions par cycle) et une meilleure efficacité énergétique, mais aussi une expansion des capacités d'IA avec de nouveaux pipelines dédiés et la prise en charge de nouveaux types de données IA.

Zen 6 se déclinera, comme ses prédécesseurs, en variantes Zen 6 (haute performance) et Zen 6C (haute efficacité). On sait déjà que cette architecture équipera les futurs processeurs EPYC Venice (Epyc 6ème génération) pour les serveurs, mais aussi les Ryzen Desktop "Olympic Ridge" et Mobile "Medusa Point".

Zen 7 : l'inconnue "Next-Gen"

La véritable surprise de cette présentation est l'officialisation de Zen 7. C'est la première fois qu'AMD l'intègre publiquement dans sa stratégie. Prévue pour après 2026 (probablement 2027-2028), cette architecture est décrite comme un véritable "produit de nouvelle génération" et utilisera un "nœud futur" encore non spécifié, plus avancé que le 2nm (ce pourrait bien être le noeud 1,6 nm).

Les détails techniques comme le cache ou le nombre de cœurs restent secrets. AMD a cependant précisé que Zen 7 introduira un "nouveau moteur matriciel" (New Matrix Engine) et une gestion élargie des formats de données IA, marquant un virage encore plus profond vers l'intégration de l'IA au cœur du CPU.

Une stratégie claire axée sur l'IA et les chiplets

Cette feuille de route confirme la stratégie d'AMD. Le constructeur continue de miser sur son approche "chiplet", saluée par Mark Papermaster comme un pari gagnant qui a replacé AMD au centre du jeu.

L'autre axe majeur est l'intelligence artificielle. Si les joueurs ne voient pas encore l'utilité directe de ces avancées, les data centers et les futurs AI PC en sont très demandeurs. La feuille de route montre aussi le succès de la plateforme AM5 qui, lancée il y a trois ans, aura vu défiler plusieurs générations de 5nm à 2nm.

En confirmant Zen 6 et en esquissant Zen 7, AMD envoie un message fort au marché et à son rival Intel qui n'est pas au mieux de sa forme (mais y travaille avec des solutions comme Panther Lake).

La firme dispose d'une vision claire pour les quatre prochaines années, où l'efficacité de la gravure et la puissance des calculs IA seront les principaux arbitres. Le premier produit attendu pour Zen 7 serait l'EPYC "Verano" pour les centres de données.