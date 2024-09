Déjà 4 années que la marque xTool s'est lancée sur le marché des graveurs et découpeurs laser, et quatre années que les produits de la marque s'imposent parmi les plus fiables et les plus innovants du marché.

Pour célébrer l'occasion, la marque lance divers concours sur les réseaux sociaux et organise des réductions sur ses produits phares, l'occasion de s'équiper au meilleur prix.

xTool propose ainsi une opération spéciale avec les meilleures offres de l'année et la possibilité d'économiser jusqu'à 60% sur certains produits.

Deux code sont également disponibles :

200 € de réduction dès 4 299 € d'achat avec le code XT4HBD200

500 € de réduction dès 6 399 € d'achat avec le code XT4HBD500



On trouvera ainsi tous les produits de la marque :

Le M1 Ultra 10W, dernier-né de chez xTool, propose une configuration 4 en 1 idéale pour les créatifs. Il embarque un module laser, une tête d'impression jet d'encre, un module de découpe à lame ainsi qu'un porte-feutre.

Il peut ainsi proposer de la découpe et de la gravure laser sur une foule de matériaux (cuir, carton, bois, contre-plaqué, mdf, papier, plastiques), mais également découper avec précision du vinyle et du textile avec sa lame, réaliser des impressions sur bois ou papier avec sa tête d'impression et proposer du Print'n'Cut grâce à son application mobile permettant de photographier la zone de travail.

Pour plus de précisions, retrouvez notre test de l'excellent M1 Ultra ici.

Il est proposé sur le site officiel dans son bundle standard au tarif de 1199 € au lieu de 1799 €.

Autre modèle particulièrement novateur : le F1 Ultra qui est le premier laser du marché à proposer la combinaison d'un module infrarouge fibre optique de 20 W avec un laser bleu de 20 W, le tout dans une enceinte protégée et un facteur de forme transportable.

Il se démarque par sa surface de travail de 220 x 220 mm et jusqu'à 500 mm de largeur avec le tapis convoyeur.

Le laser fibre optique permet de graver profondément dans le métal, permettant de réaliser de l'estampage et de produire des pièces, médailles, reliefs, tampons... Par ailleurs, il est également possible de graver en couleur sur de l'inox ou du titane en variant sur la puissance et la chaleur. En outre, le module est particulièrement rapide puisqu'il s'agit d'un laser galvanomètre, c'est à dire avec un jeu de miroirs pour orienter avec précision et rapidité le faisceau, ce qui permet d'atteindre une vitesse de 10 000 mm/s.

Le pack F1 Ultra standalone est proposé au tarif de 3849 € au lieu de 4999 €

Pour plus de précisions, retrouvez notre test de l'impressionnant F1 Ultra ici

Le S1 est devenu le porte-étendard de la marque en se présentant comme l'un des premiers lasers à diode Classe 1 affichant une puissance de 40 W sur le marché.

Il propose une enceinte complètement fermée et étanche, pour une surface de travail de 498 x 319 mm et une puissance variable de 10 à 40 W via des têtes interchangeables ainsi qu'une tête 2 W infrarouge. Il embarque des moteurs en boucle fermée pour un retour sur la position de la tête en temps réel et un positionnement des pièces à travailler sans caméra. Il dispose également d'un axe Z motorisé permettant l'intégration d'une sonde de palpage pour l'autofocus et la réalisation d'une trame de mesures pour la gravure ou la découpe de formes concaves en variant automatiquement la hauteur du faisceau.

Il est actuellement proposé dans diverses puissances :

Pour plus de précision sur le xTool S1, retrouvez notre test ici.

Le P2 est le premier laser à CO2 de la marque et xTool n'a pas fait les choses à moitié avec un laser étonnamment compact pour cette technologie, le système de refroidissement à eau étant intégré à l'arrière du boitier. Le tout pour une puissance intéressante de 55 W en infrarouge, qui ouvre la voie à la gravure, mais surtout la découpe de plastiques transparents.

Il se démarque par la présence d'une caméra pour le positionnement des calques, la gestion des surfaces courbes, ainsi que d'une surface de travail de 680 x 360 mm extensible via un convoyeur automatique.

Il est actuellement proposé au tarif de 3999 € au lieu de 4999 €.

Vous trouverez également la version P2S à 4399 € au lieu de 5499 €, qui présente 4 améliorations par rapport à la version P2 avec un ventilateur d'extraction et une pompe à air plus puissants, un entretien plus facile, de nouvelles fonctionnalités avec la gravure cylindrique 3D et le traitement par lots 2.0 et enfin une gravure à vitesse plus élevée et un axe X plus rapide.

Le xTool F1 est quand à lui le parfait allié du créateur nomade qui souhaite proposer de la découpe ou de la gravure en mobilité, notamment sur les marchés ou salons.

Il s'agit d'un double laser galvanomètre qui combine un faisceau diode de 10 W avec un faisceau infrarouge de 2 watts pour une surface de travail de 110x110 mm et une vitesse jusqu'à 4000 mm/s. Equipé d'une poignée et d'un capot de protection, il est facilement transportable et la filtration des rayonnements nocifs permet un usage en présence de public en toute sécurité.

Rapide et polyvalent, retrouvez plus de détails sur le xTool F1 dans notre test ici.

Il est actuellement proposé au tarif de 1449 € au lieu de 1799 €

En marge, xTool propose diverses offres sur ses packs :

Le S1 blanc avec accessoire rotatif RA2 Pro à 1649 € au lieu de 1899 € (-250 €)

avec accessoire rotatif RA2 Pro à au lieu de 1899 € Le M1 Ultra 20 en pack avancé à 1699 € au lieu de 1899 € (-200 €)

en pack avancé à au lieu de 1899 € Le P2 + F1 en pack duo à 6079 € au lieu de 8305 € (-21 %)

en pack duo à au lieu de 8305 € Le P2 + F1 en pack duo deluxe à 6279 € au lieu de 6579 € (-300 €)

en pack duo deluxe à au lieu de 6579 € Le F1 Ultra avec tapis convoyeur à 4249 € au lieu de 4499 € (-250 €)

Il est également possible de créer ses propres packs en ajoutant des packs de matériaux avec des réductions selon cette base :

-200 € pour toute commande à partir de 4299 €

pour toute commande à partir de -500 € pour toute commande à partir de 6399 €



Plus d'information sur cette page dédiée au 4e anniversaire de xTool .