Avec ChatGPT et Dall-E, la firme OpenAI a ouvert les vannes des intelligences artificielles génératives fin 2022, prenant de court les concurrents. Le groupe Microsoft s'est engouffré dans la brèche en investissant fortement dans la startup et en annonçant rapidement l'intégration des IA génératives dans ses propres produits, du moteur de recherche Bing aux outils de productivité 365.

L'objectif est clairement de reprendre du terrain face à Google dans le domaine de la recherche et de distancer la concurrence sur les intelligences artificielles qui doivent révolutionner l'usage d'internet et transformer des secteurs d'activité entiers.

Mais le segment est encore naissant et tout peut arriver dans les prochains mois ou semestres avec l'émergence de nouvelles IA toujours plus performantes mais aussi avec des dégâts collatéraux de plus en plus problématiques qui pourraient imposer des limites fortes à leur usage.

Anthropic, la startup IA qui monte

Si des conséquences comme l'explosion de la désinformation, des vidéos truquées et des photos façonnées par l'IA pour faire dire tout et son contraire, inquiètent les Etats, les grands groupes high-tech cherchent les prochaines pépites de l'IA, en plus de ce qui pourrait émerger de leurs propres laboratoires de R&D.

L'entreprise Anthropic et son IA générative Claude qui se veut plus éthique fait partie de ces sociétés très convoitées et qui pourraient à terme constituer un adversaire solide à OpenAI.

Google vient d'annoncer son intention d'investir 2 milliards de dollars dans l'entreprise, soit 1,5 milliard de dollars supplémentaire après y avoir déjà injecté 500 millions de dollars précédemment.

Google et Amazon injectent des milliards

Il y a quelques semaines seulement, le groupe Amazon, considéré par les observateurs comme en retard sur le terrain de l'IA (à moins qu'il ne prenne son temps pour peaufiner son offensive), avait annoncé vouloir investir 4 milliards de dollars dans la même société Anthropic.

L'investissement débutera par 1,5 milliard de dollars et pourra être complété ensuite par une enveloppe supplémentaire de 2,75 milliards de dollars. L'accord fait aussi intervenir l'utilisation de ses composants IA développés en interne et ses instances cloud AWS.

Google ne compte donc pas laisser Amazon prendre l'ascendant dans le capital de la jeune entreprise Anthropic. Ces montants faramineux vont permettre d'accélérer le développement de l'IA Claude et poser peut-être les limites qu'OpenAI, pressée de se lancer la première sur le marché, n'a pas pris le temps ou la mesure de considérer. Après tout, corriger les défauts de son IA peut constituer un business en soi.