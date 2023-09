La firme OpenAI avait déjà fait parler d'elle avant l'irruption de ChatGPT pour ses liens avec le milliardaire Elon Musk, présent au conseil d'administration avant de s'en retirer pour suivre d'autres aventures.

C'est avec la mise à disposition fin 2022 de l'intelligence artificielle générative ChatGPT qu'elle est devenue incontournable dans le secteur en déclenchant un intérêt immédiat du public et en ouvrant la perspective d'une nouvelle révolution industrielle qui mettrait de l'IA partout, remplaçant en partie le travail humain.

Depuis, des critiques ont été formulées sur l'inconséquence de lâcher dans la nature un système IA sans s'attacher aux effets négatifs produits (production de fausses informations, déstabilisation / dévalorisation du travail humain, compétition IA / humain...) et en utilisant des données puisées sur Internet sans accord des ayant droits.

Une valorisation qui explose

L'introduction de ChatGPT a toutefois été une excellente affaire pour OpenAI qui a vu sa valorisation boursière passer de 29 milliards de dollars (et 500 millions de dollars de pertes en 2022) avant l'arrivée de l'IA générative à une valeur se rapprochant des 100 milliards de dollars un an plus tard, selon le Wall Street Journal.

Microsoft n'y est pas pour rien en ayant investi massivement dans la startup (10 milliards de dollars) et en ayant pris un contrôle non négligeable du capital (49%) afin de pouvoir placer l'IA d'OpenAI dans ses propres produits (Bing, Office, Windows Copilot...) et couper l'herbe sous le pied de Google.

OpenAI a également mis en place une forme de monétisation en proposant une version payante de son chatbot pour disposer de fonctionnalités plus avancées. Les récentes évolutions permettent désormais de converser oralement avec ChatGPT et d'exprimer des requêtes par photo interposées, tandis que le chatbot pourra bientôt surfer sur Internet pour trouver ses informations.

Le modèle de langage peut aussi être proposé sous licence aux entreprises pour concevoir leur propre version spécialisée du chatbot.

Un secteur en cours d'organisation

On comprend ainsi l'urgence du lancement de ChatGPT à la fin de l'année dernière pour occuper le terrain et prendre les devants face à une concurrence qui avait aussi des projets d'IA mais les conservait en laboratoire pour tenter d'en réduire les biais et les conséquences néfastes potentielles.

Pendant que Microsoft sautait sur l'occasion en investissant dans OpenAI, Google a mis un peu de temps à réagir avant de proposer sa propre IA Bard lancée d'abord de façon parcimonieuse.

De son côté, Amazon semble avoir été prise de court et vient seulement d'annoncer un investissement massif de 4 milliards de dollars dans Anthropic, un concurrent d'OpenAI promettant une IA avec des garde-fous évitant les dérives.