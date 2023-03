Le groupe Qualcomm a dévoilé son processeur mobile premium Snapdragon 8 Gen 2 dès le mois de novembre 2022, ce qui a permis de lancer rapidement les premiers smartphones haut de gamme du début d'année 2023.

La période janvier / février a donc été riche en nouveaux modèles Android exploitant le meilleur de la technologie mobile, sans compter la surprise d'une série Samsung Galaxy S23 avec une version spéciale "For Galaxy" du processeur offrant une cadence légèrement relevée.

AnTuTu fait le point sur les smartphones ayant obtenu les meilleurs scores sur son benchmark et sans surprise, les nouveaux smartphones dotés du SoC Snapdragon 8 Gen 2 occupent déjà les premières places.

Snapdragon 8 Gen 2 à la fête

Le nouveau champion du classement est le smartphone gaming Redmagic 8 Pro+ qui, avec ses 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, obtient un résultat dépassant 1,3 million de points.

Le smartphone dispose d'un puissant système de refroidissement mais on avait noté lors du test du Redmagic 8 Pro comment le smartphone lançait son ventilateur à la simple ouverture d'une application de benchmark, posant une nouvelle fois la question de la pertinence de ces tests synthétiques.

Derrière viennent deux smartphones plus spécifiquement destinés au marché chinois : les Vivo X90 Pro+ et iQOO 11 sont très proches avec 1,28 million et 1,27 millions de points sur AnTuTu.

Les Galaxy S23 bien placés

De la quatrième à la sixième place, on trouve toute la gamme des smartphones Galaxy S23 de Samsung, le S23 Ultra offrant la plus forte performance avec 1,25 million de points.

Le traitement For Galaxy du processeur mobile porte ses fruits, les smartphones Galaxy S ne se trouvant généralement pas aussi hauts dans les classements de AnTuTu.

Dans le Top 10 se retrouve aussi le smartphone OnePlus 11, lancé en Chine depuis le début d'année et en Europe depuis quelques semaines et qui offre un bon compromis entre performances et prix un peu plus bas que les ténors du marché.

En queue du classement d'AnTuTu, on trouvera le ROG Phone 6D d'Asus avec SoC Dimensity 9000+ de MediaTek et le Xiaomi 12T Pro en Snapdragon 8+ Gen 1, tous deux au-dessus du million de points.