Après avoir présenté la série des iPhone 16 au mois de septembre, Apple a encore beaucoup de produits en réserve, notamment pour compléter ses gammes de Mac et MacBook afin de les faire passer à la puce Apple M4.

Il s'est murmuré depuis plusieurs semaines qu'un nouvel événement serait organisé sur la fin du mois d'octobre, à l'image de la conférence Scary Fast du 30 octobre 2023 qui avait dévoilé le processeur Apple M3.

Enfin les MacBook Pro M4 ?

La firme à la pomme confirme qu'il va y avoir du nouveau et promet déjà une semaine riche en annonces pour bien finir le mois. Cela suppose des présentations par voie de presse plutôt que via une conférence dédiée, comme cela vient d'être le cas pour la nouvelle tablette tactile iPad Mini 7.

Les plus grosses attentes portent sur la présentation des MacBook Pro 14 et 16 M4, un an après celle des versions M3, après n'avoir laissé que la tablette iPad Pro profiter de la nouvelle génération de puce gravée en 3 nm.

Outre le processeur plus puissant, qui pourra être décliné en version M4 Pro et M4 Max, les machines devraient démarrer pour la première fois avec 16 Go de RAM minimum, ce qui ne sera pas de trop pour Apple Intelligence, et profiter de 3 ports Thunderbolt 4.

Mac Mini transformé, iMac mis à jour

On attend également des annonces autour du Mac Mini qui n'a pas été mis à jour depuis un bon moment. La nouvelle version devrait bénéficier des puces Apple M4 et M4 Pro et se doter d'un nouveau design affiné le rendant encore plus discret et proche du format de l'Apple TV.

Apple pourrait enfin dévoler une nouvelle série d'ordinateurs iMac 24 pouces basculant sur la nouvelle puce et s'offrant 16 Go de RAM.

Pour ce qui est de passer aux MacBook Air 13 et 15 pouces M4, il faudra plutôt attendre le printemps 2025. Quant aux autres produits d'Apple, comme le Mac Studio et le Mac Pro, les évolutions ne sont pas attendus avant le second semestre 2025.