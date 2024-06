La firme de Cupertino va enfin dévoiler ses projets en matière d'intégration d'intelligence artificielle dans ses appareils mobiles lors de la keynote d'ouverture de son événement annuel WWDC 2024 et dans le cadre de la présentation de sa nouvelle plate-forme mobile iOS 18.

L'IA, peut-être baptisée Apple Intelligence, doit apporter les possibilités des IA génératives dans les iPhone et les iPad que d'autres fabricants ont commencé à déployer et qui est vue comme le nouveau must have des smartphones.

Toutefois, des questions se posent déjà concernant les performances de cette future IA embarquée. Pour faire fonctionner une intelligence artificielle, il faudra beaucoup de mémoire à disposition et Apple est plutôt chiche en la matière par rapport aux smartphones Android.

La question de la quantité de RAM

Apple Intelligence pourrait ne fonctionner qu'à partir des iPhone 15 Pro et sur la future série iPhone 16 attendue en septembre mais, même pour ces derniers, la quantité de RAM limitée à 8 Go sur les différents modèles fait craindre à l'analyste Ming-Chi Kuo que les capacités IA restent limitées ou en tous les cas guère impressionnantes au regard de ce que propose la concurrence.

Le futur iPhone 16 Pro / 16 Pro Max (credit : MacRumors)

L'analyste suggère qu'Apple pourrait utiliser un mix entre IA en cloud et IA local embarquée dans les appareils mais doute que la firme puisse faire des miracles sur les modèles d'IA en cloud.

Fin 2023, un rapport de Macquarie suggérait que les smartphones auraient besoin d'au moins 20 Go de RAM pour exploiter toutes les potentialités de l'intelligence artificielle en local.

Vers un système d'IA hybride

Les smartphones Android n'en sont plus loin (et proposent même jusqu'à 24 Go de RAM pour les plus ambitieux) mais Apple a toujours fait progresser la quantité de RAM de ses appareils mobiles par petites touches.

L'IA embarquée permet de gagner en réactivité et réduction de la latence mais cela demande de pouvoir traiter de très grandes quantités de données, d'où la nécessité de disposer de beaucoup de mémoire à accès rapide.

La rumeur veut que la série iPhone 17 de 2025 ait droit à 12 Go de RAM, ce qui sera toujours mieux mais encore juste pour en tirer tous les bénéfices. A moins qu'Apple n'ait une solution spécifique pour répondre à cette problématique. Réponse dans quelques heures.