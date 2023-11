Les smartphones Android ont vu progressivement leur quantité de RAM augmenter ces dernières années. Si la moyenne est aujourd'hui de 8 Go, les smartphones haut de gamme et premium peuvent grimper jusqu'à 12 ou 16 Go (et même parfois 18 Go de RAM).

L'intérêt de disposer d'une telle quantité de mémoire vive reste à démontrer au quotidien, même si cela permet d'ouvrir plus d'applications simultanément et de faire tourner des applications toujours plus gourmandes.

Cette année, le premier smartphone doté de 24 Go de mémoire est apparu avec le RedMagic 8S Pro et il devrait rapidement être suivi par d'autres, comme le futur OnePlus 12.

20 Go de RAM ne sera plus une lubie de fabricant

Ce ne sera pas forcément une coquetterie pour la fiche technique et, en fait, de plus en plus de smartphones pourraient proposer plus de 20 Go de RAM à moyen terme. Un rapport de Macquarie pointé par le leaker Revegnus sur le réseau social X relève en effet que l'arrivée des IA génératives à bord des smartphones va imposer de disposer de plus en plus de mémoire vive pour traiter les tâches d'intelligence artificielle.

Macquarie has issued a report on the required RAM capacity to run on-device AI on smartphones, and it's intriguing.



1) The typical current smartphone is equipped with around 8GB of RAM.

2) On-device AI devices with image generation capabilities require approximately 12GB of RAM.… pic.twitter.com/gzsuQroyPc — Revegnus (@Tech_Reve) November 13, 2023

Ainsi, si un smartphone moyen intègre 8 Go de RAM actuellement, il en faut au moins 12 Go pour pouvoir faire fonctionner une IA générative de création d'image. Et pour une IA générative donnant tout son potentiel sur smartphone, il faudra pas moins de 20 Go de RAM.

Une révolution IA mobile se prépare en 2024

Dès à présent, les fabricants tentent de réduire l'empreinte des IA embarquées dans les smartphones mais pour disposer d'une IA générative véritablement fonctionnelle, il n'y aura guère de choix que d'augmenter la quantité de mémoire.

L'IA générative devenant un facteur différenciant chez les fabricants, on devrait beaucoup en entendre parler en 2024. Les concepteurs de puces Qualcomm et MediaTek vantent déjà la puissance de l'intelligence artificielle générative dans leurs nouveaux processeurs, Snapdragon 8 Gen 3 pour l'un et Dimensity 9300 pour l'autre.

Parallèlement, Samsung évoque déjà Galaxy AI, une intelligence générative que l'on retrouvera dans ses smartphones Galaxy S24 dès le début de l'année prochaine. De son côté, Apple semble préparer l'avènement de son IA générative en développant les capacités de Siri pour iOS 18 et la prochaine série iPhone 16.

On peut penser que cela restera réservé aux modèles premium dans un premier temps. Pour les autres, avec moins de mémoire, l'IA sera limitée à certaines fonctionnalités spécifiques.