Avec la série iPhone 16 qui sera dévoilée le 9 septembre prochain, la firme de Cupertino va lancer son OS mobile iOS 18 agrémenté d'une grande nouveauté : un environnement Apple Intelligence ajoutant une couche d'IA générative.

Pour fonctionner, il faudra disposer d'une bonne quantité de RAM. Cela explique pourquoi seuls les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max armés de 8 Go de RAM pourront faire fonctionner cette couche IA parmi les iPhone d'ancienne génération.

8 Go de RAM, ce sera aussi la quantité de mémoire présente dans les quatre modèles iPhone 16 qui s'apprêtent à débarquer sur le marché et qui seront ultérieurement compatibles avec Apple Intelligence.

8 Go dans l'iPhone 16, 12 Go ensuite ?

Ce sera également la quantité de mémoire attendue dans le futur iPhone SE 4 prévu pour début 2025 et qui pourrait donc exploiter au moins certaines fonctionnalités d'IA générative.

Au-delà, une rumeur sur les réseaux sociaux chinois affirme déjà que la génération suivante iPhone 17 attendue l'an prochain profitera d'une plus grande quantité de mémoire.

On évoque ainsi la présence de 12 Go de RAM dans les iPhone 17, ce qui permettra de supporter des fonctions IA étendues. En attendant une confirmation qui n'arrivera sans doute pas avant l'an prochain, l'augmentation de la quantité de RAM dans les smartphones, qu'ils tournent sous iOS ou sous Android, est une tendance de fond.

L'IA générative va demander plus de RAM

Les estimations des observateurs du marché suggèrent que les smartphones Android vont progressivement tendre vers 20 Go de RAM pour pouvoir faire tourner des modèles d'IA génératives en local et les appareils mobiles d'Apple devraient suivre un chemin quasi-similaire mais plus étendu dans le temps.

On notera que certains smartphones Android gaming proposent déjà de 16 à 20 Go de RAM, même si les applications actuelles (même les jeux gourmands ou en VR) nécessitent encore rarement une telle quantité de mémoire.

Avec 8 Go de RAM, les iPhone 16 utiliseront sans doute beaucoup l'IA en cloud et un peu l'IA embarquée. Avec 12 Go de RAM, les iPhone 17 pourront exploiter plus largement des applications Edge AI avec un traitement directement dans l'appareil mobile pour réduire les temps de latence.

Il reste toutefois possible que la transition vers 12 Go de RAM ne concerne que les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, tandis que l'iPhone 17 standard et le futur iPhone 17 Slim conserveraient une configuration avec 8 Go de RAM.

L'analyste Ming-Chi Kuo, célèbre pour ses prédictions sur Apple, suggère même que seul l'iPhone 17 Pro Max aura droit à 12 Go de RAM, lui assurant des fonctions IA avancées exclusives pour le différencier des autres modèles, et donc même de l'iPhone 17 Pro.

Il serait également le premier à être doté d'une chambre à vapeur en plus de couches de graphite pour refroidir son processeur mobile. Apple va ainsi continuer d'essayer d'orienter le public vers son modèle le plus onéreux qui représente déjà la majeure partie de ses ventes au sein de la série iPhone.