Les iPhone d'Apple ont longtemps été frugaux en matière de quantité de RAM embarquée grâce aux optimisations du SoC et à certains choix techniques. Apple maîtrisant à la fois le hardware et le software de ses produits, il lui était plus facile de contrôler cet aspect.

Mais avec l'irruption de l'intelligence artificielle, les choses sont en train de changer et la firme californienne doit s'adapter. Les augmentations de quantité de RAM s'accélérent ainsi dans les iPhone et la gamme actuelle iPhone 16 a vu tous ses modèles passer à 8 Go de mémoire pour pouvoir profiter de l'environnement Apple Intelligence.

C'est un premier pas mais cela reste bien en-deça de ce que proposent les smartphones Android où les 12 à 16 Go sont réguliers, certains allant même plus loin.

Un peu plus de mémoire pour l'IA

Le leaker Digital Chat Station affirme que l'ensemble de la gamme iPhone 17 attendue plus tard dans l'année profitera d'une nouvelle progression en accueillant 12 Go de RAM.

Cela concernera tous les modèles et donc aussi le nouvel iPhone 17 Air qui remplacera les iPhone Plus en jouant sur la faible épaisseur de sa coque mais en n'offrant qu'un unique capteur photo à l'arrière, logé dans un bandeau.

La rumeur n'est pas nouvelle et on en trouvait déjà trace à l'été 2024 mais elle semble désormais confortée à quelques mois de la présentation officielle. Il reste toutefois une possibilité pour que l'iPhone 17 Air soit limité à 8 Go de RAM en cas de pénurie de composants mémoire, avait prévenu de son côté l'analyste Ming-Chi Kuo.

Apple A19 Pro et chambre à vapeur

Le leaker souligne également la présence d'un processeur Apple A19 Pro gravé en 3 nm avec le procédé optimisé N3P du fondeur TSMC, sans doute réservé aux modèles iPhone Pro et iPhone Pro Max tandis que les iPhone 17 et iPhone 17 Air devraient disposer d'une puce Apple A19.

Les versions Pro pourraient accueillir pour la première fois une chambre à vapeur pour aider à refroidir le processeur et maintenir l'autonomie dans les valeurs attendues habituelles.

Digital Chat Station évoque enfin un élément pour le futur iPhone 18 de 2026 qui pourrait intégrer de la mémoire LPDDR5X de 6 canaux, plus performante mais qui resterait sur une quantité de 12 Go dans les iPhone.