L'iPhone 18, attendu pour 2026, pourrait marquer un tournant majeur dans la connectivité satellite. Apple envisagerait sérieusement de délaisser son partenaire actuel, Globalstar, au profit de Starlink, le service de SpaceX. L'enjeu : transformer la fonction d'urgence en un véritable accès internet 5G non terrestre.

Depuis l'iPhone 14, la fonction "SOS d'urgence par satellite" est devenue un argument de sécurité clé pour Apple. Cette fonctionnalité repose entièrement sur l'infrastructure de Globalstar, dans laquelle Apple a d'ailleurs investi massivement 1,1 milliard de dollars.

Cependant, le service reste limité : il faut souvent orienter manuellement le téléphone vers le ciel et patienter pour établir une connexion, dédiée uniquement aux secours.

Pourquoi ce changement de cap soudain ?

Plusieurs signaux suggèrent qu'un basculement se prépare pour l'iPhone 18 en 2026. D'une part, SpaceX a commencé à déployer une nouvelle génération de satellites Starlink.

Fait crucial : ces derniers opèrent sur le même spectre de fréquences radio que celui actuellement utilisé par Apple et Globalstar. Cette compatibilité technique rendrait la transition matérielle étonnamment simple pour Apple.

Globalstar sur la sellette

D'autre part, la situation chez Globalstar elle-même alimente les rumeurs. James Monroe, le président de la société, aurait exprimé son désir de vendre l'entreprise pour environ 10 milliards de dollars.

Globalstar a également averti ses investisseurs de sa forte dépendance vis-à-vis d'Apple. Ce timing coïncide étrangement avec les ambitions d'Apple pour une connectivité 5G non terrestre, que Globalstar peine peut-être à fournir à grande échelle.

L'ombre d'Elon Musk et l'internet spatial

Si Apple franchit le pas, les implications seraient considérables. La puissance du réseau Starlink, qui domine déjà l'orbite terrestre avec environ 60% des satellites actifs, offrirait bien plus que des SMS d'urgence.

On parle d'un véritable accès internet 5G en extérieur, sans les contraintes de pointage actuelles. SpaceX, qui a récemment acquis pour 17 milliards de dollars de spectre supplémentaire auprès d'EchoStar, se positionne clairement pour dominer la connectivité directe "direct-to-cell".

Ce ne serait pas la première tentative de rapprochement. En 2022, Elon Musk aurait offert un accord à Tim Cook, lui donnant 72 heures pour accepter. Cook avait refusé.

Aujourd'hui, la domination technique de Starlink pourrait forcer la main d'Apple, malgré les relations notoirement complexes entre les deux PDG. Si rien n'est confirmé, la convergence des calendriers techniques et des stratégies commerciales rend ce partenariat de plus en plus plausible.