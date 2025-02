Les communications par satellite seront bientôt un complément utile sinon indispensables aux réseaux cellulaires terrestres. Capables de couvrir de vastes zones et d'atteindre des régions inaccessibles aux réseaux de surface, elles offrent constitueront un atout pécieux pour les opérateurs télécom.

La constellation Starlink de SpaceX démontre déjà tout l'intérêt d'un accès Internet depuis l'espace et les prochains mois verront arriver les premiers services Direct to Cell où smartphones et satellites pourront communiquer directement comme si réseaux terrestres et satellite ne faisaient qu'un.

Si SpaceX a fait le choix de s'appuyer sur la technologie 4G LTE pour sa maturité, le groupe Eutelsat vient de réaliser une première mondiale avec une première communication 5G entre un satellite et un dispositif terrestre, ouvrant la voie aux futurs réseaux 5G NTN (Non-Terrestrial Networks).

5G NTN, la base pour IRIS2 et les réseaux hybrides des opérateurs

Eutelsat a utilisé un satellite OneWeb, construit par Airbus, et une puce de test fournie par le taiwanais MediaTek. La jonction a été réalisée avec une plate-forme expérimentale NTN-NR compatible avec la Release 17 du 3GPP (qui apporte le support des réseaux NTN) fournie par l'institut ITRI (institut taiwanais de recherche).

Il y a du beau monde, donc, pour cette collaboration qui prépare aussi la mise en service du futur réseau satellite souverain européen IRIS2 prévu pour faire ses premiers pas en 2030.

Eutelsat est d'ailleurs l'un des maîtres d'oeuvre du réseau IRIS2 au sein du consortium SpaceRise qui doit lui donner naissance. Le réseau de satellites s'appuyerait sur plusieurs centaines de satellites répartis en orbite basse et sur des orbites plus hautes, avec l'ambition de fournir un accès haut débit dans les zones mal desservies mais aussi de soutenir des communications militaires sécurisées ou de servir de réseau de secours en cas d'indisponibilité du réseau terrestre, en cas de catastrophe naturelle...ou de conflit.

L'Europe n'a pas dit son dernier mot en matière de constellations

L'Europe, pas plus que la Chine qui déploie plusieurs mégaconstellations en orbite basse, ne souhaite être totalement dépendante de la constellation Starlink de SpaceX, de la même manière qu'elle a déployé le système de géopositionnement Galileo pour ne pas être à la merci du GPS américain.

Au-delà du projet de réseau IRIS2, les réseaux NTN devraient rapidement être déployés par les opérateurs télécom un peu partout dans le monde et à la faveur d'accords avec les opérateurs de satellites.

Les ambitions du réseau européen IRIS2

Cela permettra de couvrir les zones isolées mais aussi les transports (aérien, maritime) et la logistique sur toute la surface du globe. Pour Airbus, cette expérimentation est aussi un galop d'essai pour les satellites OneWeb2 représentant la nouvelle génération qui intègrera la 5G NTN.

Airbus a remporté la commande des 100 premiers satellites OneWeb2, avec la perspective de l'étendre à plusieurs centaines d'exemplaires supplémentaires.