Selon des fuites, Apple s'apprêterait à marquer les 20 ans de son smartphone en sautant une génération pour lancer un iPhone 20 en 2027, au lieu de l'iPhone 19 normalement attendu.

Ce modèle anniversaire intégrerait des technologies d'affichage avancées, précédant de peu un iPhone Flip à clapet prévu pour 2028, complétant ainsi une gamme qui inclurait déjà un premier modèle pliant de type livre.

La firme de Cupertino a déjà montré par le passé qu'elle n'hésitait pas à bousculer ses habitudes pour marquer les esprits. En 2017, l'iPhone 9 avait été délibérément omis au profit de l'iPhone X, célébrant la première décennie du smartphone.

Une décennie plus tard, l'histoire semble se répéter. Des analystes, notamment de chez Omdia, anticipent qu'Apple sautera l'iPhone 19 pour présenter directement un iPhone 20 en 2027, un modèle qui s'annonce comme une refonte majeure.

Quelles technologies pour un iPhone anniversaire ?

L'iPhone 20 ne serait pas qu'un simple changement de nom. Selon Kim Ki-hyun de Stone Partners, il embarquerait une série d'innovations techniques centrées sur l'écran. On parle notamment de dalles OLED LTPO+, une évolution économique et performante de la technologie actuelle.

Plus spectaculaire encore, l'appareil pourrait enfin proposer un design sans bordures grâce à une technologie d'écran incurvé sur les quatre côtés. La Dynamic Island serait également amenée à se réduire, voire disparaître, grâce à l'intégration des capteurs Face ID sous l'écran (UDIR), une avancée attendue de longue date par les utilisateurs.

Le grand virage vers le pliant se confirme

Alors que le premier iPhone pliant, de type "livre", est attendu dès 2026 ou 2027, Apple ne compterait pas s'arrêter là. La firme diversifierait son offre avec un modèle à clapet, un "iPhone Flip", qui verrait le jour en 2028.

Ce format, popularisé par Samsung, permettrait à Apple de toucher une autre clientèle et d'occuper pleinement ce segment de marché en pleine croissance.

Ce second appareil pliant bénéficierait des avancées technologiques introduites sur l'iPhone 20, mais y ajouterait des innovations propres. Les rumeurs évoquent une caméra selfie directement sous l'écran (UDC) et une nouvelle technologie de charnière (GMF) dont l'objectif serait de rendre la pliure centrale de l'écran quasiment invisible.

Un calendrier qui redessine toute la gamme Apple

Ce basculement stratégique ne concernerait pas uniquement l'iPhone. Apple prévoirait d'étendre l'usage des écrans OLED à d'autres produits : l'iPad mini et le MacBook Pro dès 2026, puis l'iPad Air en 2027.

Cette transition s'accompagnerait d'un ajustement du cycle de production, avec une possible baisse temporaire des commandes de dalles en 2026 avant une reprise en force en 2027.

Le grand absent de cette feuille de route à court terme serait l'iPad pliant, dont le lancement serait finalement repoussé après 2029. Apple semble ainsi vouloir d'abord maîtriser cette technologie sur son produit phare avant de la décliner sur ses tablettes, laissant le champ libre à la concurrence pour encore quelques années sur ce format.