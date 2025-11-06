Critiqué pour son unique capteur photo, l'iPhone Air pourrait voir son successeur corriger le tir. Des rumeurs persistantes évoquent l'arrivée d'un iPhone Air 2 doté d'un double appareil photo de 48 mégapixels.

Ce changement majeur, couplé à un possible repositionnement en tant que nouveau modèle d'entrée de gamme, saura-t-il changer la donne pour la lignée ultra-fine d'Apple ?

Lancé il y a quelques mois, l'iPhone Air a marqué les esprits par son incroyable finesse, un véritable tour de force d'ingénierie. Cependant, ce design audacieux s'est fait au prix d'un compromis majeur : l'absence d'un second capteur photo arrière.

Cette concession, difficile à accepter sur un appareil de cette gamme, semble avoir pesé lourd dans la balance, les premiers retours faisant état de ventes bien en deçà des attentes.

Un double capteur pour rattraper le retard

Selon des informations concordantes provenant de la chaîne d'approvisionnement, Apple évaluerait très sérieusement l'intégration d'un second module caméra sur l'iPhone Air 2.

Il s'agirait d'un capteur ultra grand-angle Fusion de 48 mégapixels, venant épauler l'appareil photo principal Fusion de 48 mégapixels déjà présent sur la première génération.

L'ajout d'un tel module apporterait une polyvalence cruciale qui faisait défaut au premier modèle, le mettant au niveau des modèles de base de la gamme iPhone.

L'un des défis majeurs pour les ingénieurs de Cupertino sera de loger ce nouveau composant sans sacrifier la finesse extrême qui fait l'ADN de la gamme Air. Cela impliquerait une réorganisation interne significative, et potentiellement une miniaturisation encore plus poussée de la carte mère, la future puce Apple A20 Pro.

Le bandeau horizontal des caméras, signature du premier modèle, serait d'ailleurs conservé, suggérant que le design général évoluerait peu.

Plus qu'un simple ajout, un nouveau statut ?

Au-delà de l'aspect matériel, c'est un repositionnement stratégique qui pourrait véritablement changer le destin de l'iPhone Air. Plusieurs analystes, dont ceux de la banque d'affaires JP Morgan, anticipent une refonte majeure de la gamme d'Apple pour l'automne 2026.

Le modèle de base, l'iPhone 18, pourrait être décalé au printemps 2027, laissant un vide dans la traditionnelle gamme de rentrée. Par conséquent, l'iPhone Air 2 deviendrait de facto le nouveau ticket d'entrée de la gamme principale automnale, aux côtés des modèles Pro et du très attendu iPhone pliable.

Ce statut le placerait directement sous les feux des projecteurs, captant l'attention des consommateurs cherchant le modèle le plus abordable de la nouvelle collection, un rôle qui pourrait considérablement doper ses volumes de vente.

Dissiper les craintes de la première heure

Le premier iPhone Air a pu souffrir du syndrome du "produit de première génération", suscitant des craintes légitimes sur sa durabilité, l'autonomie de sa batterie ou les compromis liés à son unique appareil photo.

Avec une deuxième itération, Apple aura l'avantage de s'appuyer sur une année de retours d'expérience et le bouche-à-oreille positif des premiers utilisateurs pour rassurer un public plus large.

L'existence d'un modèle de deuxième, voire de troisième génération selon certains rapports d'analystes, témoigne de la confiance d'Apple dans ce format. La firme de Cupertino semble déterminée à installer durablement cette lignée, en gommant ses défauts de jeunesse pour en faire une proposition viable et séduisante.

Le véritable test pour la gamme Air se jouera donc en 2026, date à laquelle le smartphone devra prouver qu'il n'est pas qu'un exercice de style, mais bien une alternative crédible au sein de l'écosystème iPhone.