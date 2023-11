Pour ses iPhone, Apple fait appel à de multiples fournisseurs de composants mais la firme sait aussi développer en interne certains des éléments critiques de ses appareils mobiles.

Depuis de nombreuses années, elle développe son propre processeur mobile Apple Ax en s'appuyant certes sur le jeu d'instructions ARM mais en concevant ses propres coeurs CPU qui ne sont retrouvés nulle part ailleurs.

Ce choix permet d'adapter finement le matériel à ses besoins et d'ajuster précisement hardware et software, la firme de Cupertino maîtrisant les deux aspects. Ce développement en interne donne des capacités uniques à ses puces et donne la possibilité de se focaliser sur certains aspects de son fonctionnement, apportant des optimisations que la concurrence pourra difficilement reproduire.

De la puce au modem...en passant par la batterie

Cette stratégie devrait s'étendre prochainement au modem 5G, même s'il s'agit d'une initiative complexe et de longue haleine puisqu'un modem puissant ne sert pas à grand-chose sans une optimisation fine des composants RF associés.

Mais d'autres composants pourraient faire l'objet d'un développement en interne. Le site coréen ET News affirme ainsi qu'Apple travaille à la conception de ses propres batteries.

Démontage de l'iPhone 14 (credit : iFixit)

Les travaux auraient débuté il y a plusieurs années et arriveraient à leur terme avec l'ambition d'intégrer ces batteries made in Apple dans des produits électroniques d'ici 2025. Cela pourrait donc éventuellement concerner la future série iPhone 17.

Cette discrète volonté d'améliorer les batteries avait été trahie par des offres d'emploi relatives aux batteries et le recrutement d'experts dans le domaine. Initialement, ces travaux étaient liés au développement d'un véhicule électrique Apple Car mais il apparaît désormais que les débouchés seront plutôt du côté des appareils mobiles.

Contrairement à d'autres composants mobiles comme les processeurs, les capteurs photo ou les écrans, la batterie est un élément qui reste difficile à faire évoluer. Les progrès ont porté sur des technologies annexes comme la charge rapide plutôt que sur le renforcement de la densité énergétique ou l'amélioration du temps de fonctionnement.

La batterie, ce composant qui peine à évoluer significativement

Apple serait ainsi impliquée dans la conception de matériaux spécifiques pour améliorer les électrodes (anode et cathode) afin d'optimiser les performances et la durabilité des batteries.

La firme plancherait sur de nouveaux mélanges de composants (Nickel, Cobalt, Manganèse) pour les électrodes et s'intéressait aux nanotubes de carbone afin de doper les performances des batteries.

Il est également question d'utiliser du silicium plutôt que du graphite pour l'anode afin d'améliorer la capacité de la batterie et de réduire les temps de charge et la firme travaillerait sur les obstacles techniques (les variations de volume du silicium sous l'effet des cycles de charge / décharge).

Tous ces petits détails pourraient donner des batteries aux propriétés supérieures à celles trouvées sur le marché. La batterie est un élément-clé des appareils électroniques et l'expérience utilisateur peut être profondément transformée en fonction des qualités des batteries intégrées.

Si les iPhone et les tablettes tactiles iPad en profiteront sans doute, Apple a également tout intérêt à proposer des batteries de haute qualité pour des produits comme son casque de réalité mixte Apple Vision Pro et ses successeurs.