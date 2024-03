L'iPhone 16 pourrait marquer les débuts de l'intelligence artificielle générative intégrée au sein de iOS 18 mais, à défaut de pouvoir proposer sa propre solution, Apple serait prête à intégrer une IA générative fournie par Google (Gemini) ou par OpenAI (ChatGPT), au moins dans un premier temps.

Le smartphone d'Apple rejoindra ainsi plusieurs fabricants proposant déjà une IA avancée utilisable directement dans les appareils mobiles et gérant un certain nombre de tâches et d'automatisations pour faciliter la vie des utilisateurs ou les aider dans la rédaction ou la création d'images.

Sans grande surprise, ces IA ne seront sans doute pas déployées sur le plus grand marché mobile mondial, à savoir la Chine, qui représente une très grosse opportunité de revenus pour Apple et un casse-tête pour s'y maintenir tout en louvoyant afin de respecter les exigences des uns et des autres.

ERNIE en Chine, Gemini ailleurs

Ainsi, la firme californienne pourrait choisir d'intégrer une IA générative chinoise dans les iPhone destinés à l'Empire du Milieu et elle serait en discussions avec un partenaire naturel : Baidu qui y a déjà son moteur de recherche installé par défaut.

Le géant chinois a rapidement suivi OpenAI dans les annonces d'IA générative en présentant son propre robot conversationnel ERNIE quelques mois seulement après la présentation de ChatGPT par OpenAI.

Les premières annonces n'avaient pas forcément impressionné avec des démonstrations pré-enregistrées donnant peu d'indices sur la réactivité et la fiabilité du chatbot mais de gros efforts d'optimisation ont été engagés depuis, au point que Baidu affirmait fin 2023 que ERNIE pouvait faire jeu égal avec GPT-4, et avec l'avantage d'un modèle d'IA entraîné à la langue chinoise et plus à même d'interpréter correctement les subtilités du mandarin.

ERNIE, IA de circonstance pour la Chine

Retrouver ERNIE dans les iPhone chinois serait donc une possibilité pour éviter les foudres des autorités chinoises, déjà en lutte contre les technologies occidentales et qui veulent désormais se passer des processeurs Intel et AMD dans les ordinateurs de ses agences gouvernementales.

Les réponses d'ERNIE sont par ailleurs calibrées pour la censure du gouvernement chinois sur divers sujets sensibles et l'intégration de l'agent conversationnel serait donc un passage obligé pour maintenir les ventes de l'iPhone en Chine.

Le site The Register note que Samsung ne fait pas autrement en proposant déjà le chatbot ERNIE dans ses smartphones Galaxy vendus en Chine, au lieu de Gemini dans le reste du monde.