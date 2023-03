L'arrivée de ChatGPT prépare de profondes transformations dans la façon d'appréhender et d'utiliser Internet en permettant de réduire de nombreuses manipulations à de simples requêtes en langage naturel.

Le robot conversationnel illustre les avancées des modèles de langage avancés et est en capacité de transformer l'accès et l'usage du Web sous réserve de trouver des remèdes à ses effets collatéraux.

Les spécialistes des moteurs de recherche ont multiplié les annonces ces dernières semaines, entre Microsoft qui intègre ChatGPT dans Bing et le fait progresser en passant au modèle de langage GPT-4 beaucoup plus performant et Google qui prépare le déploiement de Bard et lance dès à présent des outils intégrant de l'IA pour automatiser certaines tâches.

Credit : Baidu

Les robots conversationnels intéressent aussi fortement les acteurs chinois qui préparent leurs propres alternatives. Le premier à se dévoiler est le géant Baidu et son IA conversationnelle Ernie Bot.

La Chine a son alternative à ChatGPT

La firme vient d'officialiser comme prévu Ernie (Enhanced Representation through Knowledge Integration) dans ses locaux à Beijing, un robot conversationnel qui doit offrir des capacités similaires à celles de ChatGPT.

Le CEO de Baidu Robin Li a prévenu que l'intelligence artificielle était encore loin d'être parfaite mais qu'elle répondait à une attente forte du marché et était donc dévoilée dès à présent.

Toutefois, la présentation, qui s'est limitée à des vidéos pré-enregistrées pour en montrer les capacités, n'a pas vraiment convaincu les investisseurs et le cours en Bourse de Baidu a reculé de 10% après la conférence de presse.

Selon les démonstrations proposées, Ernie peut répondre à des questions, réaliser des calculs, comprendre des dialectes ou générer des vidéos et des images à partir d'un texte de description.

Un déploiement discret

Ernie Bot est dès à présent ouvert à un petit groupe d'utilisateurs (sur invitation) et le projet est de l'intégrer dans les services de Baidu, du moteur de recherche aux applications domotiques.

La firme revendique plusieurs années de travaux de R&D sur l'intelligence artificielle et le deep learning pour justifier le lancement de son robot conversationnel en réponse au lancement de ChatGPT.

Quelque 650 enteprises chinoises auraient déjà signé des accords pour utiliser Ernie Bot dans leurs produits à l'avenir. On notera que d'autres firmes, comme Alibaba, ont prévoient également de lancer leur propre IA conversationnelle.