L'iPhone pliable d'Apple, attendu pour 2026 ou 2027, s'orienterait vers un design sans tiroir pour carte SIM. Cette décision, dictée par la recherche d'une finesse extrême, pourrait poser des défis majeurs sur des marchés comme la Chine, tout en intégrant des technologies de pointe comme un écran sans pli et une caméra sous l'écran pour justifier un positionnement tarifaire très élevé.

La rumeur enfle et converge. Selon plusieurs sources concordantes, dont le leaker Instant Digital, l'analyste Ming-Chi Kuo et le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, le futur iPhone pliable d'Apple opterait pour une conception exclusivement eSIM.

Cette décision technique radicale vise à libérer un précieux espace interne pour des composants plus volumineux, comme la batterie, dans un châssis que l'on annonce d'une finesse inédite.

Un design ultra-fin au prix de certains compromis

Le principal moteur de cette décision est la contrainte physique. Le design de l'iPhone Fold, décrit comme deux iPhone Air en titane côte à côte, ne laisserait que très peu de place aux éléments jugés non essentiels.

En supprimant le tiroir SIM, Apple gagnerait de précieux millimètres cubes pour intégrer une chambre à vapeur pour le refroidissement ou une batterie de plus grande capacité, estimée entre 5 400 et 5 800 mAh.

Ce choix n'est pas sans précédent pour la firme de Cupertino. L'iPhone Air a déjà ouvert la voie en devenant un modèle exclusivement numérique, mais son accueil mitigé a montré les limites de l'exercice. Les consommateurs ont parfois perçu les compromis, comme une autonomie réduite et un unique capteur photo dorsal, comme des freins plus importants que l'attrait de sa finesse.

Le marché chinois, un défi majeur pour l'eSIM

L'adoption d'un format tout eSIM pourrait se heurter aux spécificités de certains marchés stratégiques, notamment la Chine. Dans ce pays, les utilisateurs privilégient massivement les cartes SIM physiques et les doubles emplacements, en partie à cause d'une culture de revente et de test rapide des appareils qui rend le transfert de ligne instantané indispensable.

Apple en a conscience. Le lancement de l'iPhone Air en Chine a nécessité un travail préparatoire pour s'adapter aux réticences réglementaires locales, avec un support dédié des opérateurs China Mobile, China Telecom et China Unicom.

Malgré cela, l'activation d'une eSIM requiert encore souvent une visite en magasin, un obstacle certain pour un appareil qui se voudra premium.

Quelles technologies pour faire oublier ces contraintes ?

Pour surmonter ces obstacles et justifier un prix qui pourrait atteindre 2 500 dollars, Apple mise sur un concentré d'innovations. Les rumeurs évoquent un grand écran interne de 7,7 à 7,8 pouces sans pli visible, une caractéristique très attendue sur ce type de smartphone pliable.

Une caméra frontale de 24 mégapixels serait même dissimulée sous cet écran, offrant une expérience immersive totale.

Sous le capot, l'appareil serait propulsé par une puce A20 Pro, épaulée par 12 Go de RAM et un modem 5G maison. Le lancement est anticipé pour le second semestre 2026, voire début 2027.

La question reste de savoir si ces avancées suffiront à convaincre les utilisateurs de franchir le pas, en particulier sur les marchés où la technologie eSIM peine encore à s'imposer.